Апелляционная жалоба на решение суда по делу UzAuto Motors не является обычной формальностью, а подана на основе точных расчетов. Об этом на брифинге 7 декабря сообщил заместитель председателя Антимонопольного комитета Бекзод Умматов.
«Мы уважаем решение суда, но у нас нет сомнений по поводу наших расчетов, мы остаемся при своем мнении», — заявил замглавы комитета и добавил, что подача апелляции не была формальностью.
В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Бобир Каримов указал, что есть единственный способ остановить монополию UzAuto Motors — снизить таможенные пошлины на импорт автомобилей. По его словам, как только появится конкуренция, уже не останется необходимости проверять действия автопроизводителя.
«Если это не решится, то мы каждый год можем рассматривать дело UzAuto Motors, выигрывать суды, но это не даст результатов. Решение — создать конкуренцию на рынке», — заключил первый зампредседателя АМК.
Напомним, 18 ноября Антимонопольный комитет подал апелляцию на решение Ташкентского городского административного суда, принятого в пользу компании UzAuto Motors. Тогда решение специальной комиссии комитета от 19 августа, согласно которому автопроизводителю было предписано снизить цены на машины и сделать перерасчет клиентам, было признано недействительным.
Рустам Масумов
Наконец на государственном уровне заговорили о снижении таможенных пошлин на импортируемы автомобили. Поживем увидим, чем все кончится.
Кадогин Вест
Алелуя, дошло наконец то, прописные истины, видать на самом верху, всё таки решились, после 30 лет запретов, и поисков особенного пути, снизит в новом году таможню, в ВТО, ЕАЕС, с такими пошлинами не примут
Виктор Неизвесный
Ну что сказать. Давно пора! Оставить фиксированную ставку 15% от стоимости машины и все. И у Узтелекома нужно отобрать монополию на всешний канал. Президент обещал, но дальше обещаний дело так и не пошло.
Профессор Преображенский
Непобедимый и вечный GM никак не хочет сдаваться, потому что понимает, что при наличии конкуренции сольётся в учебники по истории о том, как десятилетиями делал бизнес на безвыходности для потребителя.
Alexey Shein
Герой нашего времени. Браво! Надеюсь, из этого выйдет что-нибудь путное.
Kasim Yuldashev
Я не понию некоторых людей, семья из нескольких человек может ютиться в одной комнате, зато есть машина. Мне могут возразить, что машина дешевле квартиры, так ведь можно квартиру купить в рассрочку, врн сколько объявлений вокруг.
Павел Чирцов
А чем смысл действий АМК? Разорить отечественного производителя? Это таков сегодня государственный подход к чему-либо? Хорошо, можно вообще на ввоз импортных машин установить нулевые пошлины, даже еще приплачивать покупателям — и что? Ненавистная многим компания разоряется, завод и его смежники закрываются — кому от этого стало хорошо? Это не только автозавода касается — еще практически всех производств, которые тоже могут быть враз разорены подобными действиями АМК — на что потом будете покупать импортные товары, если в республике ВООБЩЕ НИЧЕГО не будет производиться?
Erkin igamberdiev
давно пора было это сделать.. только вот я наврядли это получится. лови очень мощное у них.. иак что забыли про нормальные колёса по адекватным ценам. как то так…
Ориф Исроилов
Umidimiz sizlardan. Aziz xalq òģlonlari siz bilanmiz
Татьяна
Нужно копать глубже. Кому было выгодно стопорить импорт машин через повышение таможенных платежей? Вот УзАутоМоторс сам и устанавливал цены, через которые они получали большую прибыль.
Alex Yun
Верно верно мыслят в антимонопольном. До тех пор пока не будет на рынке конкурентов так и будет монополист жиреть и набивать карманы и увеличивать цены.
Zara5678
ТОЖЕ САМОЕ КАСАЕТСЯ ИМПОРТА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ВВОЗИМЫХ В СТРАНУ!!!
СНИЗТИ АКЦИЗ, ВСЯКИЕ ПОШЛИНЫ ПУСТЬ РЫНОК САМ ОПРЕДЕЛИТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕСТНЫХ КОТОРЫЕ СПОСОБНЫ ЗАРАБАТЫВАТЬ И РАБОТАТЬ ЧЕСТНО И КОНКУРЕНТНО!!!
А ТО ГОВОРИТЕ РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА А СПЛОШЬ МОНОПОЛИЯ И ЛЬГОТЫ ИЗБРАННЫМ.
Zokir Isakhodjaev
Снижение пошлины в руках Каб. Мин и президента.
Отсутствия конкуренции на внутренном рынке. Все об*ирают ВАЗ и его автомобили, но они работают под большой конкуренции, на рынке где есть как минимум десять еще таких как он. Чего не скажешь про наш UZAM.
Все эти конкуренты в лице Hyundai, Kia, Wolksfagen, Skoda, Haval и т.д как будто искусственные, ну не вижу я конкуренции для spark, cobalt, nexia 3 среди этих автопроизводителей.
Типа создали конкуренцию, а мы типа увидели и типа поверили. Все для галочки. На самые ходовые модели UZAM конкуренции как не было, так и нет. А значит нет развития и улучшения качество данных моделей
Sarvar Khodjaev
Павел Чирцов
Павел, понятен Ваш помыл, но производство данное, без льгот — убыточное. Тотальное воровство, отсутствие качества, бешеная коррупция итд. Да и людей там работает 20 000 на весь!!! Весь автопром в республике! Таким образом 30+ миллионов страдает и покупает барахло, чтобы 20 тыс получили работу? Да легче их перепрофилировать, закрыть завод и открыть границы. Только на НДС!!! Государство заработает больше. На автозаводе зарабатывает не государство, а узкая группа людей, которая пилит прибыль, национализирует убытки итд. Не государство, а кучка людей! Нужно делать то, что мы можем. Вот машины мы не можем и не сможем. А вот с текстиле или шелком или с/х продукцией, например, ситуация лучше. Оставьте автомобили тем, кто умеет их делить. Просто это неуважение и плевок в лицо нации со стороны автопрома, когда они продают то, что они продают сейчас. Убогие, отвратительного качества, ведра под названием автомобиль. Вы хотите этого? Тогда простите, мы — нет!
Flyer
чего Вы к GM привязались. какая часть населения в состоянии купить себе машину и страдает от нехватки машин вообще?
вот просто.. попытайтесь вспомнить сколько у нас видов шоколадных конфет есть в магазине?
не просто желейки покрытые тонюсеньким слоем шоколада, а к примеру шоколадные конфеты в коробках, ассорти? есть шоколадные солдатики, монетки, дед морозы?
я вот помню как мне в детстве дарили солдатиков из шоколада..
а дядя из Кореи привез бинз-базлед(правда тогда он назывался по другому, а принцип был схожий)..
в Казахстане, в Марвине это все есть. а наши дети обречены жить без веселья.. зато у нас блин будут машины.
чего я не понимаю — это куда Ваш материнский/отцовский инстинкт подевался то.
детям нужна любовь и вкусная еда, дети не обязаны чем-то жертвовать ради поддержки отечественного производителя.
George Ogay
Касаемо GM, сборки и прочего — все обосновано и по факту. Машины 2010/14г производятся по сей день с максимальной наценкой. В стране мизер хороших авто-мастеров которые разбираются в иномарках, соотвественно нет запчастей и условий. Почему? Спрос минимум.
" Старая " система очень губительно сказывается на всем. Рано или поздно прийдется снизить пошлины. Откроются новые заводы с рабочими местами НО производить будут КАЧЕСТВЕННОЕ АВТО ЗА ПРИЕМЛЕМУЮ ЦЕНУ.
Только хорошая конкуренция задает ритм и качество.
外人
Flyer
7 декабря 2020, 23:13
тоже помню, шоколадного олимпийского мишку, и Волка с зайцем, из Ну погоди!, — даже есть их всех жалко было:D..
miwa RRR
Полностью согласен с амк и поддерживаю их! Хватит обдирать узбекский народ!
Музаффар
Sarvar Khodjaev
Золотые слова, браво!
Вячеслав Гор
Честно говоря итак тяжело стало с таким потоком авто за последние годы, особенно тем кто позволить машину не может. Все хамы на зебре со светофором даже нельзя перейти. надо цены поднять на авто и больше общественного транспорта запустить.
Рустам Масумов
Павел Чирцов, никто без работы не останется. Придется автопрому бороться за качество, и снизить цены чтобы конкурировать с импортируемыми машинами. Но придется попотеть, а так сегодня прибыль идет без напряга.
Maermir Mirzaev
Не надо винить во всём GM. Они действовали в тех “рамках“, которые им предоставило правительство Узбекистана. Я сам лично помню, как по ТВ представитель правительства в начале 1996 года заверял, что вводимые пошлины на импорт автомобилей будут действовать максимум 5 лет. А что в реалиях? Уже почти четверть века! Так что, уважаемые автолюбители, вините прежде всего тех, кто “дал слово“ и не выполнил своих обещаний..
Orhan Turkmanli
Правительство не снизит пошлины только изза того что АМК заговорил об этом. Это может произойти когда все во всем мире пересядут на электромобили кроме нас, но и это еще не гарантия. Наши дети ещё долго будут рассказывать сказки про автозавод нашим внукам и правнукам. В древние времена жили старик со старушкой и был у них в краях автозавод. Не один он был, а с суровой охраной ходил. Большие гигантские пошлины охраняли его везде и всегда. А дальше уже на ваше воображение:)))
Саша Лим
таможенные пошлины ДА действительно большие и Не только для производителей АВТО но НАРОД посмотрите по факту если действительно машины такие дорогие то почему тогда так сильно растет ИМПОРТ всего за 9 месяцев увеличился на 34,7% — до 392,8 млн долларов. И ВЫ ГОВОРИТЕ ЧТО МАШИНЫ ДОРОГИЕ!!! ДА просто посмотрите на дороги каждая 20 — 30 машина это (trailblazer equinox) Это говорит о том что машины вовсе не дорогие, ДА В КАЖДОЙ ПЯТОЙ семье практически ЕСТЬ МАШИНЫ у некоторых даже по 2
Abdulaziz Komilov
Ну, 2+2 сложили, молодцы. Теперь нужно поставить “равно“ и снизить растаможку настолько, чтобы зарубежные аналоги машин были не менее доступны, чем “отечественные“. Монополист моментально снизит цены, если за те же деньги люди смогут покупать другие машины. Много бюджетных машин выпускают КИА, Рено, Хюндаи например. А если цена одинаковая, то не будет никаких причин покупать у ГМ.
Saydulla Mamatkulov
Молодец 1 зам Антимонопол. кометета Бобир Каримов всяческих ему успехов. Поддерживаю его начинания по снижению госпошлины на импортные машины. Вот тогда рынок заработает, все станет на свои места.
danil b
Ща краферс нам организуют олимпийского мишку и волка.
Zakir Niyazkulov
200% согласен !!!
Валерия М.
Профессор Преображенский
Каждое слово в десяточку! На 100% согласна с вами.