Апелляционная жалоба на решение суда по делу UzAuto Motors не является обычной формальностью, а подана на основе точных расчетов. Об этом на брифинге 7 декабря сообщил заместитель председателя Антимонопольного комитета Бекзод Умматов.

«Мы уважаем решение суда, но у нас нет сомнений по поводу наших расчетов, мы остаемся при своем мнении», — заявил замглавы комитета и добавил, что подача апелляции не была формальностью.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Бобир Каримов указал, что есть единственный способ остановить монополию UzAuto Motors — снизить таможенные пошлины на импорт автомобилей. По его словам, как только появится конкуренция, уже не останется необходимости проверять действия автопроизводителя.

«Если это не решится, то мы каждый год можем рассматривать дело UzAuto Motors, выигрывать суды, но это не даст результатов. Решение — создать конкуренцию на рынке», — заключил первый зампредседателя АМК.

Напомним, 18 ноября Антимонопольный комитет подал апелляцию на решение Ташкентского городского административного суда, принятого в пользу компании UzAuto Motors. Тогда решение специальной комиссии комитета от 19 августа, согласно которому автопроизводителю было предписано снизить цены на машины и сделать перерасчет клиентам, было признано недействительным.