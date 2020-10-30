Ташкентский городской административный суд 30 октября завершил рассмотрение жалобы компании UzAuto Motors о признании недействительным решения специальной комиссии Антимонопольного комитета Узбекистана от 19 августа, сообщила пресс-служба Верховного суда.

Административное дело рассматривалось в открытом формате под председательством судьи Голибжона Давлатова.

В начале слушания представитель АМК С. Атамуратов запросил суд привлечь к процессу в качестве третьей независимой стороны потребителей и ООО «Azimavtomotive». Суд решил отклонить запрос из-за отсутствия информации о количестве и личности потребителей, а также в связи с тем, что требование жалобы не влияет на их права и интересы.

Затем С. Атамуратов снова обратился к суду и попросил дать правовую оценку «состоящим из клеветы и оскорблений» действиям представителя компании UzAutoMotors Н. Отаханова. Было отмечено, что окончательное разъяснение по этому поводу будет предоставлено в момент оглашения заключительного решения суда.

Постановлением суда от 30 октября жалоба акционерного общества UzAuto Motors о признании недействительным решения специальной комиссии Антимонопольного комитета была удовлетворена. Соответствующее решение АМК было признано недействительным.

Кроме того, комитету было предписано возместить автопроизводителю материальный ущерб в размере 2,23 млн сумов (государственная пошлина за подачу жалобы) и 20 тысяч сумов (почтовые расходы).

Напомним, компания UzAuto Motors обратилась в суд для обжалования решения Антимонопольного комитета. Компании было предписано снизить цены на авто и сделать перерасчет клиентам. В ответ на решение АМК автопроизводитель заявил, что в нынешнем положении снижение цен на авто «не представляется возможным».

Антимонопольный комитет планирует подать апелляционную жалобу на решение суда, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе АМК.