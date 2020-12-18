В Ташкентском городском административном суде 18 декабря была рассмотрена апелляция Антимонопольного комитета Узбекистана (АМК), поданная на решение суда по делу UzAuto Motors, сообщила пресс-служба Верховного суда.

Апелляционная судебная коллегия выслушала разъяснения сторон, мнение прокурора и подвела итоги рассмотрения дела. Согласно решению, постановление и частное определение первой инстанции от 30 октября остались без изменений, а приведенная апелляционная жалоба не удовлетворена.

Кроме того, судебная коллегия отказала в ходатайстве по привлечению к рассмотрению дела в качестве третьей стороны компании Azimavtomotive и потребителей.

30 октября Антимонопольный комите проиграл процесс, пытаясь добиться снижения цен на автомобили и перерасчета клиентам. 18 ноября комитет подал апелляционную жалобу на решение суда.

Позже первый заместитель председателя АМК Бобир Каримов назвал снижение таможенных пошлин на импорт автомобилей единственным способом остановить монополию UzAuto Motors. Комментируя апелляцию на решение суда, в комитете заявляли, что уверены в своих расчетах.