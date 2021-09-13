Афганские пилоты и другой персонал, находившиеся в лагере Узбекистана около месяца, начали покидать страну в воскресенье. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на одного из пилотов.

12 сентября газета The Wall Street Journal написала, что США и Узбекистан достигли соглашения о переброске группы афганских военных летчиков на американскую военную базу в Дохе.

По данным Reuters, первая группа пилотов изначально направляется в ОАЭ, сказал пилот на условиях анонимности. Ожидается, что трансфер военнослужащих и их семей будет проходить в несколько этапов, начиная с воскресенья и заканчивая примерно на следующий день.

Агентство также опубликовало снимки из лагеря, который создан на базе ковид-центра и где можно увидеть контейнеры, и из самолёта.

Фото: Reuters.com.

Данные Flightradar24 также подтверждают вылет двух рейсов на Boeing 757−200 (HY3533 и HY3535) 12−13 сентября из аэропорта Термеза в Абу-Даби.

Фото: Flightradar24.

Почти месяц назад афганские пилоты прилетели в Узбекистан на вертолётах и самолётах ВВС Афганистана. 16 августа Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила (позже сообщение было названо не проверенным до конца), что воздушное пространство страны незаконно пересекли 22 военных самолёта и 24 вертолёта, в которых находились 585 вооружённых военнослужащих Афганистана. Во время сопровождения столкнулись самолёт Узбекистана МиГ-29 и афганский Embraer 314.

В конце августа WSJ со ссылкой на официальных лиц сообщал, что власти Узбекистана предупредили США о планах высылки из страны афганских пилотов с их семьями. Издание связало это с требованием движения «Талибан», которое также призвало Узбекистан вернуть самолёты и вертолёты, на которых прибыли лётчики Афганистана.

В начале сентября агентство Reuters рассказало, что афганские пилоты и другие лица, которые находятся в палаточном лагере в Узбекистане, опасаются отправки обратно на родину. «Если нас отправят обратно, я на 100% уверен, что нас убьют», — сообщил один из пилотов.

WSJ отмечал, что судьба 46 самолётов и вертолётов (Embraer EMB 314 Super Tucano, UH-60 Black Hawk, MD-530, PC-12 и Ми-17), находящихся в Узбекистане, остаётся неясной.