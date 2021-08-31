Власти Узбекистана предупредили США, что им придётся выслать из страны группу высококвалифицированных афганских пилотов с их семьями из-за давления со стороны движения «Талибан». Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.

По данным издания, речь идёт об афганских пилотах, сбежавших в Узбекистан две недели назад на вертолетах и самолетах ВВС Афганистана. 16 августа Генеральная прокуратура сообщала (позже назвала своё сообщение не проверенным до конца), что воздушное пространство Узбекистана незаконно пересекли 22 военных самолёта и 24 вертолёта, в которых находились 585 вооружённых военнослужащих Афганистана. Кроме того, во время сопровождения столкнулись самолёт Узбекистана МиГ-29 и афганский Embraer 314.

Узбекистан призывает Вашингтон принять оперативные меры по доставке пилотов в третью страну, чтобы «избежать обострения отношений с талибами в соседнем Афганистане».

WSJ напомнил, что американская программа по обучению пилотов и созданию афганских военно-воздушных сил была одной из самых знаменитых программ, направленных на поддержку ВС Афганистана. США потратили на эту программу миллиарды долларов.

По данным издания, афганские пилоты, сбежавшие в Узбекистан, являются «одними из самых ненавистных врагов Талибана» из-за их роли в авиаударах, которые привели к большому количеству жертв в ходе конфликта, длившегося десятилетия. Талибы также призвали Узбекистан вернуть воздушные судна в Афганистан, пишет WSJ.

Конгрессмен Август Пфлюгер, член комитета Палаты представителей по иностранным делам и бывший пилот ВВС США, попросил государственного секретаря США Энтони Блинкена вмешаться, чтобы помочь пилотам, которые сталкиваются с риском репрессалий со стороны Талибана.

«На мой взгляд, в худшем случае они вернутся в Афганистан и будут убиты, но наверняка их ждет, как я бы сказал, неопределенная судьба», — сказал конгрессмен.

В ответ на вопрос в Госдепартаменте заявили: «Мы благодарим правительство Узбекистана за то, что оно продолжает принимать афганцев в Узбекистане, в то время как мы используем все возможности для их долгосрочной безопасности».

WSJ со ссылкой на иностранного чиновника отмечает, что Госдеп не спешит решать этот вопрос, что расстроило правительство Узбекистана.

По словам Августа Пфлюгера, посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов на прошлой неделе сказал ему, что пилотам «не обязательно ехать домой, но они не могут здесь оставаться», сославшись на давление по этому поводу со стороны талибов.

Всего на борту самолетов и вертолётов в Узбекистан прибыло 585 афганцев, включая пилотов, экипаж и семьи. Издание со ссылкой на иностранного чиновника отмечает, что узбекская сторона «понятия не имела, кто был на борту», пока не приземлились воздушные судна. В настоящее время афганцев размещают в жилых помещениях, которые раньше использовались в качестве мобильных больниц в разгар пандемии COVID-19.

18 августа «Газета.uz» сообщала, что Узбекистан организовали палаточный городок в Сурхандарьинской области, где размещено более 100 беженцев из Афганистана. Через два дня МИД заявил, что 150 афганских граждан по собственному желанию возвратились на родину. Отмечалось, что Узбекистан договорился с «Талибаном» о «недопущении каких-либо мер насилия, преследования, гонений в отношении данной категории лиц».

В прошлую пятницу президент Шавкат Мирзиёев заявил, что в Узбекистане ещё два года назад прогнозировали, как будет развиваться ситуация в Афганистане, поэтому он поручал начать диалог с «Талибаном», когда ни одна страна не общалась с ними. Глава движения в Катаре мулла Бародар держит своё слово не нападать на Узбекистан, поэтому общение с талибами естественно, отметил глава государства.