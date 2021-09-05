Афганские пилоты, прошедшие обучение в рамках программы США, и другие лица, находящиеся в палаточном лагере в Узбекистане, опасаются отправки обратно на родину, пишет Reuters.

Речь идёт об афганских пилотах, сбежавших в Узбекистан почти три недели назад на вертолётах и самолётах ВВС Афганистана. 16 августа Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила (позже сообщение было названо не проверенным до конца), что воздушное пространство страны незаконно пересекли 22 военных самолёта и 24 вертолёта, в которых находились 585 вооружённых военнослужащих Афганистана. Во время сопровождения столкнулись самолёт Узбекистана МиГ-29 и афганский Embraer 314.

18 августа «Газета.uz» сообщала, что в Сурхандарьинской области Узбекистана организован палаточный городок, где размещено более 100 беженцев из Афганистана. Помимо этого, сообщалось о 650 военнослужащих, размещённых в ковид-центре.

В репортаже Reuters отмечается, что на днях охранник лагеря пошутил: «Вы не можете оставаться здесь вечно».

«Это внезапное предупреждение усилило и без того мучительное чувство беспокойства в лагере», — рассказал один из афганских лётчиков.

По данным издания, афганские военнослужащие в течение почти трех недель тщетно ожидают эвакуации со стороны США.

«Если нас отправят обратно, я на 100 процентов уверен, что нас убьют», — сказал один из пилотов.

В разговоре с Reuters по мобильному телефону, который афганцы стараются скрыть из виду, пилот рассказал, что «чувствует себя заключенным с большим ограничением свободы передвижения, долгими часами находящимся на солнце и недостаточным количеством еды и лекарств». По его словам, некоторые похудели за это время.

«Мы вроде как в тюрьме», — сказал пилот, по оценкам которого в лагере около 465 афганцев. «У нас здесь нет свободы».

Фото: Maxar Technologies / Reuters.

На спутниковых снимках, предоставленных Reuters в конце августа, видны высокие стены, окружающие лагерь, жилые блоки которого ранее использовались для лечения пациентов с COVID-19. Лагерь находится недалеко от города Термез.

Издание также сообщило, что получило кадры из ковид-центра, где показаны скудные белые комнаты с двухъярусными кроватями. По словам пилота, местные охранники были вооружены, некоторые — пистолетами, а другие — полуавтоматическим оружием.

В конце августа американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц написала, что власти Узбекистана предупредили США, что им придётся выслать из страны группу высококвалифицированных афганских пилотов с их семьями. Издание связывало это с требованием движения «Талибан», которое также призвало Узбекистан вернуть самолёты и вертолёты, на которых лётчики Афганистана прибыли в Узбекистан.

Reuters сообщает, что действующие и бывшие госслужащие США критически относятся к отказу американского правительства в эвакуации афганского персонала и самолетов из Узбекистана, а также предупреждают о давлении «Талибана» на узбекские власти.

Сенатор Джек Рид, демократ, который возглавляет комитет Сената по вооруженным силам, сказал, что он «глубоко обеспокоен» находящимися в Узбекистана афганскими пилотами и «другими силами».

«Крайне важно, чтобы этот персонал не попал в руки „Талибана“ как из соображений их безопасности, так и из-за ценных технических знаний и подготовки, которые они имеют», — сказал он агентству.

Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США заявил, что Соединенные Штаты координируют свои действия с Узбекистаном по этому вопросу, но подчеркнул, что афганский персонал и авиация находятся в безопасности. Он призвал всех соседей Афганистана «разрешить въезд афганцам и уважать международное право против возвращения беженцев в страны, где они могут столкнуться с преследованием».

По данным издания, ещё до прихода к власти в Афганистане талибов их главными целями стали англоговорящие пилоты, прошедшие обучение в США. Боевики «Талибана» выследили их, когда они покинули базу, и убили нескольких пилотов.

В последние дни и часы перед тем, как проиграть войну талибам, некоторые афганские пилоты устроили побег, вылетев за пределы страны на 46 самолетах, прежде чем талибы смогли их захватить. Это более четверти имеющегося парка, состоящего из примерно 160 самолетов.

Reuters со ссылкой на афганского пилота сообщил, что было около 15 пилотов, которые управляли легким штурмовиком A Embraer EMB 314 Super Tucano, 11 пилотов на вертолётах UH-60 Black Hawk, 12 пилотов на вертолётах MD-530, а также ещё много вертолётов Mi-17.

Помимо десятков пилотов, в лагере также находятся обслуживающий персонал ВВС и другие афганские силы безопасности. Некоторым удалось посадить членов семьи в самолёты.

«Талибан» не сразу ответил на просьбу прокомментировать положение афганцев в узбекском лагере, отмечает издание. Однако высокопоставленный лидер талибов в беседе с Reuters после падения Кабула сказал, что они захватили беспилотные летательные аппараты и вертолёты. Но он очень хотел, чтобы афганские воздушные судна вернулись из Узбекистана.

«Иншаллах, мы получим наши оставшиеся воздушные суда. [Сейчас] они не в Афганистане», — сказал он.

В «Талибане также заявили, что будут приглашать бывших военнослужащих, в том числе пилотов, присоединиться к своим новым силам безопасности. Талибы уверяют, что «репрессивных убийств не будет».

Reuters со ссылкой на пилота сообщает, в среду в палаточный лагерь Узбекистана прибыли официальные лица правительства США, чтобы получить биометрические данные у афганских сотрудников.

«Отпечатки пальцев, а также проверка удостоверений личности», — сказал он.

По его словам, появление американских представителей несколько улучшило настроение афганцев, но пока неизвестно, прибудет ли помощь.

Financial Times ранее сообщил, что Евросоюз обсуждает предоставление соседям Афганистана (Пакистану, а также, возможно, Узбекистану, Таджикистану и Ирану) 600 млн евро за приём афганских беженцев. Предложение направлено на предотвращение наплыва беженцев в Европу.