США и Узбекистан достигли соглашения о трансфере группы афганских военных летчиков на американскую военную базу в Дохе, пишет газета The Wall Street Journal.

Почти месяц назад афганские пилоты прилетели в Узбекистан на вертолётах и самолётах ВВС Афганистана. 16 августа Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила (позже сообщение было названо не проверенным до конца), что воздушное пространство страны незаконно пересекли 22 военных самолёта и 24 вертолёта, в которых находились 585 вооружённых военнослужащих Афганистана. Во время сопровождения столкнулись самолёт Узбекистана МиГ-29 и афганский Embraer 314.

В конце августа американская WSJ со ссылкой на официальных лиц сообщала, что власти Узбекистана предупредили США о планах высылки из страны группы высококвалифицированных афганских пилотов с их семьями. Издание связало это с требованием движения «Талибан», которое также призвало Узбекистан вернуть самолёты и вертолёты, на которых прибыли лётчики Афганистана.

По данным газеты, пилоты и их семьи — в общей сложности 585 человек — в рамках соглашения будут сначала доставлены на военную базу США в Дохе (Катар) в эти выходные (11−12 сентября). Затем их отправят на постоянное проживание в другие страны. The Wall Street Journal пишет, что до сих пор неясно, сколько человек направят в США, если вообще отправят.

В Госдепартаменте США отказались от комментариев.

Судьба 46 самолётов и вертолётов, включая Embraer EMB 314 Super Tucano, UH-60 Black Hawk, MD-530, PC-12 и Ми-17 остаётся неясной.

В начале сентября Reuters в своём репортаже рассказал, что афганские пилоты, прошедшие обучение в рамках программы США, и другие лица, находятся в палаточном лагере в Узбекистане и опасаются отправки обратно на родину. «Если нас отправят обратно, я на 100% уверен, что нас убьют», — сообщил один из пилотов агентству. Агентство также опубликовало спутниковые снимки лагеря и рассказал о моделях самолётов и вертолётов, на которых афганцы прилетели в Узбекистан.

Напомним, 7 сентября движение «Талибан» объявило состав временного правительства Афганистана. Узбекистан приветствовал это событие и выразил готовность к «развитию конструктивного диалога и практического взаимодействия» с новыми госорганами страны. В свою очередь, представитель «Талибана» Анас Хаккани заявил, что талибы ценят позитивную реакцию узбекских властей.

Выступая на предвыборном съезде УзЛиДеП, президент Шавкат Мирзиёев заявил, что Узбекистан «не пожалеет усилий, чтобы помочь принести мир и стабильность в соседний Афганистан».