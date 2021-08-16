Генеральная прокуратура Узбекистана удалила из своего Telegram-канала сообщение о том, что 14−15 августа воздушную границу страны нарушили десятки военных самолётов и вертолётов Афганистана.

В заявлении ведомства говорится, что опубликованная информация была «выпущена, будучи уточнённой не до конца, и не была основана на официально проверенной информации ответственных ведомств».

Генпрокуратура принесла извинения за заявление, выпущенное в спешке сотрудниками, ответственными за публикацию информации в канале.