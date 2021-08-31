Президент Шавкат Мирзиёев в поздравлении народу Узбекистана по случаю 30-летия независимости Узбекистана высказался о предстоящих президентских выборах, который пройдут 24 октября.

Он отметил, что за последние пять лет в национальном избирательном законодательстве произошли серьёзные изменения: «По мнению ведущих международных экспертов, в новом Узбекистане постепенное совершенствование избирательного законодательства и практика проведения выборов вышли на качественно новый уровень».

Выборы президента впервые пройдут на основе Избирательного кодекса, принятого 25 июня 2019 года, напомнил Шавкат Мирзиёев.

«Эти выборы являются очень важным политическим событием для всех нас, которое даёт ответы на ключевые вопросы о будущем развитии Узбекистана, о том, как построить будущее наших детей, наших семей, нашей страны. Поэтому и наш многонациональный народ, и мировое сообщество с большим интересом и вниманием следят за этим политическим процессом», — подчеркнул он.

Ожидается, что в выборах примут участие наблюдатели из около 50 стран и десятков международных организаций.

«В этом смысле я верю, что предстоящие выборы пройдут на основе высоких демократических критериев и отчётливо отразят растущее политическое мышление, социальную активность и культурный уровень народа нового Узбекистана», — заявил Шавкат Мирзиёев.

В выборах примут участие пять кандидатов от пяти зарегистрированных в стране партий: Экологическая партия — Нарзулла Обломуродов, Социал-демократическая партия «Адолат» — Бахром Абдухалимов, Демократическая партия «Миллий тикланиш» — Алишер Кадиров, Либерально-демократическая партия — Шавкат Мирзиёев и Народно-демократическая партия — Максуда Варисова.

25 августа Центризбирком утвердил Инструкцию по предотвращению распространения короновируса при проведении выборов президента.