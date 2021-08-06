На пленуме Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» в пятницу лидер партии Алишер Кадиров был предложен в качестве кандидата на предстоящих 24 октября выборах президента. Кандидатуру должен одобрить съезд партии. В беседе с журналистами после пленума Алишер Кадиров ответил на ряд вопросов.

На вопрос, о чём он мечтает перед выборами, лидер «Миллий тикланиш» сказал: «Выиграть. Стать победителем на выборах».

Говоря о целях партии, Алишер Кадиров отметил: «Наши цели обозначены в наших программах. В них отражены все вопросы, которые нам необходимо решить для развития Узбекистана, решения его сегодняшних проблем, чтобы народ Узбекистана начал жить лучше и более благополучно, Чтобы реализовать обозначенные в наших программах цели, мы обещаем трудиться самоотверженно, задействовав все имеющиеся возможности».

Журналисты спросили вице-спикера Законодательной палаты о его отношении к реакции пользователей социальных сетей на новость о выдвижении на пост президента.

«Социальные сети не означают народ (Журналист возразил: „Но это активная часть народа“ — ред.). Нет, я так не считаю. Потому что когда мы ходим на улицах, рынках, я сам лично уже несколько месяцев уделяю этому вопросу особое внимание, мнения в социальных сетях и мнения людей на улицах, рынках, махаллях совершенно различаются. Я убеждён, что сегодня в социальных сетях можно манипулировать мнениями. Показать белое чёрным, а чёрное — белым. Поэтому я считаю уместным прислушиваться к мнению не пользователей социальных сетей, а людей из простых-простых слоёв», — заявил лидер партии.

Каковы прогнозы партии по набору голосов на выборах? «Мы предполагаем только одно — Узбекистан обновился и в Узбекистане будут новые выборы. Мы видели в истории много раз, но мы верим в то, что в новом Узбекистане выборы будут полностью свободными и настоящими. И наша единственная цель на этих выборах — предложить свою программу для развития Узбекистана и подчиниться выводам и решениям единственного избирателя — узбекского народа», — сказал Алишер Кадиров.

«Конечно, наше намерение — победить, а прогноз — справедливая оценка узбекского народа», — подчеркнул он.

Какой будет первая реформа, если Алишер Кадиров будет избран президентом? На этот вопрос корреспондента «Газеты.uz» депутат ответил: «Это обозначено в нашей программе… Партия остаётся верной своим лозунгам и поставила в качестве приоритетной задачи реформу сфер образования и воспитания».

На вопрос, как он относится к критике. учитывая, что некоторые его высказывания вызывали бурные обсуждения в интернете, Алишер Кадиров сказал, что принимает «критику как предложения, а похвалу — как критику»: «К любой похвале надо относиться как к критике, но их критики мы получаем предложения… Мои мнения могут кому-то не нравиться. Из мыслей других людей я делаю выводы. Это процесс, это процесс изменений. С критикой мы растем и меняемся. И мы считаем, что Узбекистан в целом должен меняться».