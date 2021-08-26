Центральная избирательная комиссия 25 августа утвердила Инструкцию по предотвращению распространения короновируса при проведении выборов президента Узбекистана, сообщила пресс-служба ЦИК.

Согласно инструкции, на избирательных участках и в комнатах голосования члены избирательной комиссии, избиратели, наблюдатели и представители СМИ должны пользоваться термометрами, пирометрами, защитными масками, одноразовыми перчатками (для членов избирательной комиссии), антисептиками и другими защитными средствами.

Участникам избирательного процесса необходимо избегать рукопожатий или других форм прямого контакта и соблюдать социальную дистанцию.

«Целесообразно провести линии, указывающие направление движения для поддержания социальной дистанции в 1,5−2 м во входной части зданий окружных и участковых избирательных комиссий и комнат голосования», — гласит инструкция.

На каждом избирательном участке медицинский работник будет измерять температуру посетителей при входе в здание, дезинфицировать их руки антисептиком и контролировать наличие масок. При необходимости их будут выдавать на месте.

В день выборов не менее чем за шесть часов до начала голосования здания и комнаты для голосования всех участковых избирательных комиссий должны быть продезинфицированы.

«Согласно инструкции, в случае, если избирательный участок находится в «красной» или «желтой» зоне, членам комиссии будут предоставлены дополнительные средства защиты для обязательного использования: специальные комбинезоны, халаты и защитный экран для лица.

Кроме того, будет организовано голосование для избирателей, получающих лечение от коронавируса на дому.

«Член комиссии передает избирателю сборник в целлофановом пакете и копию из списка избирателей для подписи. Избиратель, будучи в маске и перчатках, подписывает копию списка избирателей о том, что он получил бюллетень для голосования. Будет обеспечено право избирателя для тайного голосования. После этого избиратель опускает бюллетень в переносную урну для голосования», — гласит инструкция.

В лечебных учреждениях, где проходят стационарное лечение от коронавируса, могут быть созданы избирательные участки. В зданиях этой категории будут использованы переносные урны для голосования.

При подсчете голосов на всех избирательных участках члены комиссии сначала должны дезинфицировать руки и урны для голосования, а затем провести подсчет голосов, соблюдая социальную дистанцию. При этом представители политических партий, наблюдатели и СМИ тоже должны использовать медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.