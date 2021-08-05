Социал-демократическая партия «Адолат» планирует выдвинуть кандидатуру председателя политического совета партии Бахрома Абдурахимовича Абдухалимова на пост президента Узбекистана на выборах 2021 года, сообщил корреспондент «Газеты.uz». Кандидат был представлен на внеочередном пленуме партии. Теперь его кандидатуру должны утвердить на съезде партии.

Бахром Абдухалимов (1959 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного университета (1981). Работал научным сотрудником, заведующим отдела, ученым секретарем, заместителем директора по науке и директором Института востоковедения Академии наук Узбекистана, а также государственным советником президента.

Является доктором исторических наук, ученым в области истории наук Центральной Азии и востоковедения. С 2011 года работает вице-президентом Академии наук. На пост главы СДП «Адолат» был избран в октябре 2020 года.

Напомним, накануне Экологическая партия заявила о намерении выдвинуть кандидатуру своего главы Нарзуллы Обломуродова на пост президента страны.

Выборы президента Узбекистана состоятся 24 октября.