Пленум Народно-демократической партии Узбекистана в субботу одобрил кандидатуру Максуды Азизовны Варисовой для рассмотрения на съезде партии в качестве кандидата на октябрьских выборах президента. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Максуда Варисова — заместитель председателя центрального совета НДПУ по вопросам координации деятельности депутатских объединений и работы с общественными приёмными. Является заместителем председателя Комитета Законодательной палаты по вопросам охраны здоровья граждан.

Представляя на пленуме её кандидатуру, председатель центрального совета партии Улугбек Иноятов заявил, что Максуда Варисова была предложена на основе рекомендаций электората, сторонников и активных членов партии.





Максуда Варисова родилась в 1961 году в Ташкенте. По специальности — врач, окончила Ташкентский государственный медицинский институт — в 1984 году. Работу начала в том же году в клинике ТашМИ. В 1987—2018 годах работала в сельском врачебном пункте «Назарбек» в Зангиатинском районе Ташкентской области, с 2013 года была заведующей пунктом.

В 2009—2014 годах была депутатом Зангиатинского районного кенгаша народных депутатов, в 2015—2019 годах — депутатом Ташкентского областного кенгаша и одновременно сенатором.