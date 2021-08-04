Экологическая партия Узбекистана официально выдвинула кандидатуру председателя исполнительного комитета центрального аппарата партии Нарзуллы Наимовича Обломуродова на пост президента страны на выборах 2021 года, сообщила пресс-служба Экопартии.

О выдвижении кандидата было объявлено на внеочередном пленуме партии, которая впервые принимает участие в президентских выборах.

По словам Нарзуллы Обломуродова, Экопартия намерена участвовать в выборах исходя из интересов своего электората. Как сообщает Kun.uz, основными направлениями предвыборной платформы определены:

осуществление государственной политики, направленной на обеспечение экологической безопасности;

охрана окружающей среды, разумное использование природных ресурсов и создание условий для населения;

адаптация к изменению климата, смягчение последствий Аральской катастрофы и дальнейшее развитие Приаралья;

повышение эффективности реформ в области государственного и общественного управления, судебно-правовой системе;

развитие систем здравоохранения, образования, а также научной и духовно-просветительской сфер;

развитие внешней политики и международного сотрудничества.

Напомним, день выборов президента Узбекистана — 24 октября. Избирательная кампания стартовала 23 июля.