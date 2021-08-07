Действующий президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев будет участвовать в октябрьских выборах главы государства от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП). Об этом было объявлено на собрании политического совета партии в субботу, сообщает корреспондент «Газеты.uz». Кандидатура должна быть одобрена съездом партии позже в этом месяце.

Напомним, на выборах 2016 года Шавкат Мирзиёев также выдвигался УзЛиДеП. На нынешнем собрании политсовета партии он не присутствовал.





Как сообщает пресс-служба УзЛиДеП, на собрании отмечалось, что выборы этого года, как ожидается, пройдут в условиях «обновлённого национального избирательного законодательства, в соответствии с общепризнанными международными стандартами, на основе демократических принципов, открыто и гласно».

«Члены политического совета УзЛиДеП единогласно проголосовали за выдвижение кандидатом в президенты Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева — человека, способного сподвигнуть наш народ на новые достижения, посвятившего всю свою жизнь и трудовую деятельность развитию нашего Узбекистана, пользующегося очень большим уважением и авторитетом среди наших соотечественников», — говорится в сообщении.

Таким образом, стали известны имена всех пяти кандидатов на предстоящих выборах. Ранее кандидатов назвали четыре другие зарегистрированные политические партии страны — Экологическая партия (Нарзулла Обломуродов), Социал-демократическая партия «Адолат» (Бахром Абдухалимов), Демократическая партия «Миллий тикланиш» (Алишер Кадиров) и Народно-демократическая партия (Максуда Варисова).