Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в интервью американскому телеведущему Деннису Уоли в рамках проекта This Is America TV прокомментировал афганский кризис, высказался о возможной форме правления в этой стране, отметил цели движения «Талибан», а также объяснил оптимистичный настрой Узбекистана и почему лично он не считает «Талибан» террористической организацией.

Глава МИД остановился на позициях Узбекистана по основным вопросам афганского кризиса.

«Во-первых, мы должны понимать, что военного решения афганского кризиса нет. Во-вторых, очень важно, чтобы Афганистан стал интегрированной частью Центральноазиатского региона. Единый общий регион. В-третьих, необходимо, чтобы был единый региональный и международный подход к мирному процессу в Афганистане. Вот почему мы поддерживаем все форматы переговоров в Дохе, Турции или других местах», — объяснил он.

Абдулазиз Камилов напомнил, что Узбекистан был первой страной, которая установила прямые контакты с лидерами Талибана, из-за чего подверглась критике.

«Открыто говоря, нас в то время критиковали за это, признание „Талибана“. Это реальная оппозиция. Вопрос в том, какой будет политическая система в Афганистане. Конечно, мы не можем принять то, что было в Афганистане в 1990-е годы — Исламский Эмират Афганистана. Но в то же время мы считаем, что эта проблема должна быть решена на основе взаимного компромисса между действующим правительством и военной оппозицией — „Талибаном“ и другими», — отметил он.

Министр признал, что в политической системе «должны быть серьёзные элементы исламских правил», но также указал на «демократически достижения» страны.

«Конечно, это будет исламская страна, потому что большинство жителей — это мусульмане. Но в то же время мы не можем игнорировать демократические достижения за последние 9 лет. Например, действующее правительство, выборы, военные силы, cилы безопасности, права женщин и девочек, гражданское общество и другие. При этом мы должны уважать исламские ценности», — заявил Абдулазиз Камилов.

Что хочет «Талибан»





На вопрос о том, что хочет «Талибан», Глава МИД Узбекистана с улыбкой ответил: «Прежде всего, „Талибан“ хочет вывода войска [США]».

Ведущий Деннис Уоли отметил, что «Талибан» добился этого и спросил, с кем движение собирается сражаться дальше, так как «больше нет противников».

«Нет противников, но в то же время конфликт в Афганистане — там была гражданская война. Гражданская война. Они не сражались просто с американским военными или НАТО, там была гражданская война и общество разделилось. Да, [они будут сражаться между собой]», — признал он.

Абдулазиз Камилов уточнил, что не хотел бы называть других представителей афганского общества «противниками».

«Там очень много разных частей афганского общества, которые активно не участвовали в этом процессе. Например, это лидеры некоторых политических партий, традиционные лидеры, религиозные лидеры, лидеры некоторых регионов и так далее. И поэтому вдобавок к „Талибану“ они также должны участвовать в этом процессе», — считает глава МИД.

Министр подчеркнул, что Узбекистан не питает иллюзий, что достичь соглашения между военной оппозицией и правительством будет очень легко.

«Но при этом международное сообщество должно помочь им, помочь обеим сторонам достичь соглашения. Мы не можем игнорировать серьёзность ситуации в Афганистане. Конечно, мы будем настаивать на достижении национального примирения в Афганистане», — сказал он.

Абдулазиз Камилов отметил, что не хочет выступать защитником движения «Талибана», но в то же время указал на публикацию на сайте Исламского Эмирата Афганистана, где говорится о типе страны, который хотят талибы.

«Очень интересная статья. Они говорят, что хотят независимой и суверенной страны без какого-либо вмешательства со стороны. „Мы не хотим, чтобы наша территория была оккупирована иностранными военными силами. Мы хотим гарантировать права женщин, девочек и так далее. Женщины могут работать в сфере образования, медицины и других. Мы хотим построить дружественные отношения с соседними странами и так далее“», — перечислил он.

Министр считает, что поэтому здесь «широкий простор для работы в общих интересах правительства и оппозиции».

«Они должны расширить это пространство и достичь соглашения в интересах афганского общества. Более того, я слышал, что некоторые [представители] оппозиции говорили, что, если афганцы выберут президентскую республику, мы согласны», — рассказал он.

Оптимистический настрой





Абдулазиз Камилов также объяснил, почему Узбекистан смотрит на ситуацию в Афганистане оптимистично и видит в нём потенциал.

«У нас есть некоторый оптимизм. Почему? Потому что ситуация изменилась. Если посмотреть, какой была ситуация два года назад. Какие позитивные изменения произошли. Во-первых, две стороны начали прямые контакты впервые за 40 лет. У них есть своя повестка дня. Международное сообщество более активно в достижении мирного процесса и стабильности в Афганистане. „Талибан“ также хочет эти прямые переговоры, чтобы достичь соглашения», — отметил министр.

Глава МИД Узбекистана также прокомментировал сообщения о том, что движение «Талибан» считается террористической организацией.

«Конечно, может быть, у них были какие-то контакты внутри Афганистана с различными экстремистскими организациями и так далее. Но в то же время вы не можете дать ни одного примера того, что „Талибан“ за 40 лет организовала террористическую атаку за национальными границами Афганистана — ни в Центральной Азии, ни в Европе, или где-либо ещё», — сказал он.

Глава МИД напомнил слова главы политического офиса движения «Талибан» в Дохе Муллы Абдул Гани Барадара, которые заявил, что не допустит возникновения угрозы и опасности со стороны Афганистана Узбекистану.

««Мы, разумеется, выполним условиям соглашения. С этой точки зрения можно сказать, что в будущем мы не допустим возникновения угрозы и опасности со стороны Афганистана Узбекистану или другим странам Центральной Азии… В будущем на афганской земле мы не допустим существования радикально настроенных групп и организаций, террористических групп», — отмечал руководитель офиса «Талибан» в Дохе.

Абдулазиз Камилов заявил, что сам лично не считает «Талибан» террористической организацией.

«Потому что как тогда США имеют дело с „Талибаном“ и подписывают соглашение. Потому что у США есть чёткий принцип — вы никогда не вели прямых переговоров с террористами, не ведёте и не будете вести. Это и ответ», — сказал он.

Что происходит с началом вывода войск

В начале июня стало известно, что США вывели с территории Афганистана уже треть своего военного контингента. Полностью процесс вывода войск планируется завершить к 11 сентября. На фоне этого движение «Талибан» заняли в Афганистане с начала мая более 50 из 370 районов (административная единица уровнем ниже провинции), заявила 22 июня спецпредставитель ООН Дебора Лайонс.

21 июня силы движения «Талибан» захватили КПП «Шерхон-Бандар» на границе Афганистана и Таджикистана, 134 афганских военных после столкновения с талибами были вынуждены отступить на территорию соседнего государства. Таджикские пограничники разрешили прорвавшимся через госграницу афганским военным беспрепятственно пройти на территорию Таджикистана.

Министерство иностранных дел в четверг сообщило, что 23 июня границу с Узбекистаном в районе уезда Шортепа с оружием пересекло 53 афганских военных и ополченцев. После проведения процедур дознания и следственных действий афганские граждане были возвращены на родину.

Президенты Узбекистана и Таджикистана в телефонном разговоре 23 июня обсудили ситуацию в Афганистане, оценив обстановку на линии границы с этой страной как весьма напряженную. Стороны договорились продолжать поддержку межафганского мирного процесса.

24 июня в военных округах Министерства обороны Узбекистан начались практические занятия по приведению войск в боевую готовность.