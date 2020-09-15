Движение «Талибан» не допустит возникновения угрозы и опасности со стороны Афганистана Узбекистану, заявил в интервью телеканалу «Узбекистан 24» в рамках межафганских переговоров в Катаре 12 сентября руководитель политического офиса движения в Дохе Мулла Абдул Гани Барадар.

Он высоко оценил постоянные усилия президента Узбекистана Шавката Мирзиёев по установлению мира и стабильности на афганской земле, а также приветствовал проекты по строительству железной дороги «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар» и прокладке линии электропередачи «Сурхан — Пули-Хумри».

«Для реализации этих проектов в Афганистане работают многие специалисты из Узбекистана. Обеспечение их безопасности также важный вопрос. Этот момент мы не будем упускать из виду и обратим основное внимание», — отметил он (цитата по «Узбекистан 24»).

20 августа в афганской провинции Балх было совершено вооруженное нападение на представителей предприятия «Согдиана транс» (входит в структуру «Узбекистон темир йуллари»), в результате чего был ранен гражданин Узбекистана. Узбекская сторона тогда попросила усилить охрану персонала компаний Узбекистана на территории Афганистана.

В конце февраля США и движение «Талибан» подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога. По словам Муллы Абдула Гани Барадара, этот шаг свидетельствует о том, что «Талибан» — сторонник мира.

«Мы, разумеется, выполним условиям соглашения. С этой точки зрения можно сказать, что в будущем мы не допустим возникновения угрозы и опасности со стороны Афганистана Узбекистану или другим странам Центральной Азии… В будущем на афганской земле мы не допустим существования радикально настроенных групп и организаций, террористических групп», — отметил руководитель офиса «Талибан» в Дохе.

Мулла Абдул Гани Барадар сообщил, что в мирном соглашении предусмотрены и обязательства американской стороны.

«Вашингтон должен вывести войска из Афганистана. Как только военные покинут страну, мы превратим Афганистан в мирный и благополучный дом, достигнем того, чтобы в стране властвовала стабильность», — сказал он.

Напомним, мирное соглашение предусматривает, что США сократят численность войск в Афганистане с 12 тысяч до 8600 в течение 135 дней, а затем, если «Талибан» воздержится от насилия, продолжат вывод и своих сил, и сил НАТО в течение 14 месяцев. Взамен «Талибан» должен отказаться от использования афганской территории для нападения на США и другие страны.

На церемонии открытия переговоров в Дохе министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов предложил организовать один из раундов межафганских переговоров в Самарканде.

Ранее Абдулазиз Камилов рассказывал, почему Узбекистан поддерживал контакты с движением «Талибан», хотя не все разделяли такую позицию, и кто может выступить гарантом устойчивого мира в Афганистане.