Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов прокомментировал подписание 29 февраля в Дохе мирного соглашения между США и движением «Талибан».

«Главными условиями, на которых остановились обе стороны, являются прекращение огня, прекращение насилия и начало мирных переговоров в Афганистане. Эта дорога открывается впервые за последние сорок лет», — сказал глава МИДа, участвовавший в церемонии подписания документа, в интервью телеканалу «Узбекистан 24».

Он отметил, что за последние два года Узбекистан сделал многое «в очень трудных условиях, когда, во-первых, не было полного доверия со стороны крупных государств, что Узбекистан в состоянии решать такие проблемы, во-вторых, очень много было дискуссий и споров».

«Практически за последние два года мы прошли огромный путь от Ташкента до Дохи, который не был пройден за 40 лет войны в Афганистане», — подчеркнул министр.

По словам Абдулазиза Камилова, представители руководства «Талибана» заверили, что они со своей стороны «никогда не допустят того, чтобы с территории Афганистана возникала какая-то угроза безопасности Узбекистана».

«Я это говорю потому, что до сих пор раздаются некоторые комментарии и предположения, о том, что завтра движение „Талибан“ двинется в Среднюю Азию, в том числе в Узбекистан, и ситуация вновь „взорвется“. Думаю, что такого рода „комментаторы“ и наблюдатели должны сделать соответствующие выводы», — подчеркнул он.

Глава МИДа добавил, что перед Узбекистаном открываются огромные возможности для экспорта, торговли и развития коммуникаций с южными соседями, такими как Пакистан, Иран, Индия и сам Афганистан.

Заместитель руководителя политического представительства «Талибан» в Катаре Абдул Салом Ханафий отметил, что народы Узбекистана и Афганистана связывают исторические корни. «Безопасность Афганистана — это и безопасность Узбекистана. Надеемся будем сотрудничать», — сказал он.

Мирное соглашение между США и «Талибаном» предусматривает постепенный вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога.

Накануне подписания документа министр иностранных дел Абдулазиз Камилов встретился с главой политического офиса «Талибана» в Дохе муллой Бародаром Ахундом. Мулла подчеркнул, что Узбекистан «всегда был и остается самым надежным другом афганского народа, несмотря на сложные перипетии истории». Это, по его словам, особенно четко проявилось в нынешнее время, когда Афганистан как никогда остро нуждается в мире и экономической помощи.

Узбекистан активно участвует в мирном процессе в Афганистане, реализуя в стране экономические и инфраструктурные проекты и содействуя диалогу сторон. В марте 2018 года Ташкент провел международную конференцию по Афганистану, в которой приняли участие президенты Узбекистана и Афганистана и представители государств-членов Совета безопасности ООН.