США вывели с территории Афганистана уже треть своих сил. Об этом сообщило Центральное командование страны.

«По оценкам Центрального командования США, мы завершили от 30 до 44% всего процесса вывода», — говорится в сообщении ведомства.

В Центкоме уточнили, что из Афганистана вывезено около 300 грузовых самолётов с материалами, а Агентству материально-технического обеспечения Министерства обороны передано 13 тысяч единиц оборудования для утилизации. Кроме того, США официально передали Министерству обороны Афганистана шесть объектов.

В середине апреля президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана. Процесс планируется завершить к 11 сентября — 20-й годовщине террористических атак в Нью-Йорке.

Издание The Wall Street Journal ранее писало, что США рассматривают варианты размещения войск и военной техники, выводимых из Афганистана, в Центральной Азии или на Ближнем Востоке.

В середине мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отмечал важность усилий по сохранению мира в Афганистане с учётом вывода войск США.

«Какой будет жизнь благодаря нашим усилиям после вывода оттуда войск США и их союзников по НАТО? — спросил Шавкат Мирзиёев. — Если другие государства размышляют об этом, будучи далеко, для нас это — сосед. Если, не дай Бог, по ту сторону моста начнётся какой-либо конфликт, как это скажется на всех наших предпринятых усилиях? Помня об этом, мы должны ежедневно работать над сохранением мира. Мы всегда должны быть готовы к самым тяжелым условиям, и если мы сможем быть готовыми, то никогда не проиграем», — подчеркнул он.