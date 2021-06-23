В Пограничных войсках Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана (ГКНБ) прокомментировали захват талибами комиссариата Шерхон-Бандар 21 июня в афганской провинции Кундуз на границе с Таджикистаном. Сообщение опубликовало агентство «Ховар».

«В результате вооружённого столкновения, продолжавшегося до 9:00 часов 22 июня, не выдержав наступления, 134 военнослужащих правительственных войск [Афганистана] были вынуждены отступить через 3-й и 4-й заставы погранотряда „Пяндж“ на территорию Республики Таджикистан», — говорится в заявлении ГКНБ.

«Таджикские пограничники, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства, разрешили прорвавшимся через госграницу афганским военным беспрепятственно пройти на территорию Таджикистана», — отметили в комитете.

Среди военнослужащих афганских правительственных войск четверо раненых и один убитый.

Обстановка на линии границы между Таджикистаном и Афганистаном оценивается как напряжённая, общее число раненых, убитых и взятых в плен афганских военнослужащих на территории Шерхон-Бандар, составляет до 100 человек.





В последние десять суток в четырёх провинциях Афганистана, граничащих с Таджикистаном, идут боестолкновения между правительственным войсками и движением «Талибан». По данным ГКНБ Таджикистана, уезды Чахёб, Янги Калъа, Даркад, Дашти Кала, Ходжагор провинции Тахор, уезды Дашти Арчи, Имам Сохиб и Калаи Зол провинции Кундуз, а также КПП «Шерхон-Бандар» и «Кокул» перешли под контроль талибов.

Шерхан-Бандар является торгово-перевалочным пунктом между Таджикистаном и Афганистаном, через который проходит таможенный импорт Таджикистана из Южной и Юго-Восточной Азии, включая Пакистан и Иран. Этот пограничный пост расположен на границе между районом Пяндж Хатлонской области Таджикистана и районом Имам Сахиб провинции Кундуз в Афганистане.

Как сообщило таджикское издание AsiaPlus, Таджикистан в случае обострения ситуации готов принять более 10 тысяч беженцев Афганистана. Однако пока такой потребности не возникает.

Напомним, 1 мая США начали вывод войска из Афганистана, к началу июня страну покинула уже треть контингента. После этого, как пишет РИА Новости, «Талибан» перешел в наступление на позиции правительственных сил Афганистана. Так, 11 июня они напали на населенные пункты в районе Толак провинции Гор. В результате погибли 20 сотрудников сил безопасности, ранены еще столько же. По сообщениям афганских СМИ, после боя местность полностью перешла под контроль экстремистов.

В середине месяца талибы без боя заняли базу афганской армии в провинции Сари-Пуль. Захватили 20 внедорожников «Хамви», 50 армейских грузовиков, 30 пикапов и около 300 штурмовых винтовок M-16, а также несколько тонн боеприпасов.

«Правительственные войска тоже периодически выступают, однако речь идет скорее о разовых акциях, нежели о перехвате инициативы», — отмечается в обзоре РИА. Силы обороны и безопасности Афганистана 15 июня отчитались о ликвидации более 160 талибов, еще около 100 получили ранения различной степени тяжести. Антитеррористическую операцию проводили в провинциях Кундуз, Газни, Герат, Гильменд, Гор, Нангархар, Вардак и Бадахшан.