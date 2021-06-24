В телефонном разговоре 23 июня, о котором сообщалось накануне, президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили «тревожную ситуацию, которая складывается сегодня в соседнем Афганистане», в особенности в его северных и северо-восточных провинциях, по периметру которых проходит линия государственной границы двух стран с Афганистаном, пишет пресс-служба президента Таджикистана.

Лидеры Узбекистана и Таджикистана оценили обстановку на линии границы с этой страной как весьма напряженную, говорится в сообщении. Главы государств договорились продолжать совместные усилия по поддержке продвижения межафганского мирного процесса и содействию установлению мира, стабильности и безопасности в соседнем Афганистане. Была подтверждена готовность сторон к дальнейшей координации действий на этом направлении.

Напомним, 21 июня движение «Талибан» захватило КПП «Шерхон-Бандар» на границе Афганистана и Таджикистана. Ранее под их контроль перешли также уезды Чахёб, Янги Калъа, Даркад, Дашти Кала, Ходжагор провинции Тахар и уезды Дашти Арчи, Имам Сохиб и Калаи Зол провинции Кундуз. Обе эти афганские провинции граничат с Таджикистаном.