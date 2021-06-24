Министерство иностранных дел Узбекистана опубликовало заявление о ситуации на границе с Афганистаном.

«В Узбекистане внимательно следят за развитием военно-политической ситуации в Афганистане, в том числе в приграничных северных провинциях, — заявил МИД. — Вызывает крайнюю обеспокоенность рост насилия в соседней стране. Эскалация напряженности в условиях новой волны пандемии коронавируса все больше осложняет жизнь афганского народа».

«Настоятельно призываем все вовлеченные в конфликт стороны воздержаться от применения силы и к недопущению жертв среди гражданского населения», — говорится в заявлении.

По данным МИДа, 23 июня 53 военнослужащих афганских пограничных войск и бойцов местного ополчения с оружием перешли на территорию Узбекистана в районе уезда Шортепа. После проведения необходимых процедур дознания и следственных действий указанные афганские граждане были возвращены на родину. «Любые попытки незаконного перехода на узбекскую территорию будут жестко пресекаться, в отношении нарушителей государственной границы будут приниматься самые строгие меры», — заявил МИД Узбекистана.

Расположение уезда Шортепа в Афганистане.

«Узбекская сторона твердо заявляет о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном, сохранению нейтралитета и невмешательства во внутренние дела соседней страны», — декларируется в заявлении.

В МИДе заверили, что правительство Узбекистана продолжит оказание «всемерной экономической и гуманитарной поддержки братскому афганскому народу», в том числе путем осуществления в стране крупных энергетических и транспортно-коммуникационных проектов, «реализация которых будет способствовать установлению прочного и всеобъемлющего мира в Афганистане».

Напомним, 21 июня силы движения «Талибан» захватили КПП «Шерхон-Бандар» на границе Афганистана и Таджикистана, 134 афганских военных после столкновения с талибами были вынуждены отступить на территорию соседнего государства. Таджикские пограничники разрешили прорвавшимся через госграницу афганским военным беспрепятственно пройти на территорию Таджикистана.