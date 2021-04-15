США начнут постепенный вывод войск из Афганистана с 1 мая, процесс планируется завершить к 11 сентября — 20-й годовщине террористических атак на Всемирный торговый центр и Пентагон. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в среду.

«Мы отправились в Афганистан в 2001 году, чтобы искоренить „Аль-Каиду“ и предотвратить будущие террористические атаки на Соединённые Штаты, запланированные из Афганистана. Наша цель была ясна. Причина была справедливой. Наши союзники и партнёры по НАТО сплотились с нами. <...> Мы достигли этой цели», — заявил глава США.

По его словам, более 10 лет назад 44-й президент США Барак Обама попросил его посетить Афганистан и рассказать о ситуации в стране.

«То, что я увидел во время этой поездки, укрепило мою убеждённость в том, что только народ Афганистана имеет право и обязанность руководить своей страной, а увеличение и бесконечные американские ВС не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство», — подчеркнул Джо Байден.

Он отметил, что США «свершили правосудие» над основателем «Аль-Каиды» Усамой бен Ладеном в 2011 году и с тех пор причины, по которым Штаты остаются в Афганистане, «становились всё менее ясными». «Мы не можем продолжать цикл расширения и укрупнения нашего военного присутствия в Афганистане в надежде на создание идеальных условий для вывода войск и в ожидании других результатов», — сказал глава Белого дома.

«Я пришёл к выводу, что пришло время завершить самую длинную войну, в которой участвовала Америка. Пришло время американским войскам возвращаться домой», — подчеркнул президент США.

Джо Байден заявил, что вывод войск США будет осуществляться в полной координации с союзниками страны по НАТО. Он предупредил, что, если «Талибан» нападёт на войска во время этого процесса, «мы защитим себя и партнёров, используя все имеющиеся средства».

«Однако мы не будем упускать из виду террористическую угрозу. Мы реорганизуем наши контртеррористические возможности и значительные ресурсы в регионе, чтобы предотвратить повторное появление террористов, угрозу нашей родине из-за горизонта. Мы возложим на „Талибан“ ответственность за его обязательство не позволять террористам угрожать Соединённым Штатам или их союзникам с афганской земли. Правительство Афганистана также взяло на себя это обязательство», — добавил американский президент.

Он пообещал, что США продолжат дипломатическую и гуманитарную работу в Афганистане и будут поддерживать правительство Афганистана, а также афганские силы национальной обороны и безопасности.

США, кроме того, намерены попросить другие страны региона — Пакистан, Россию, Китай, Индию и Турцию — делать больше для поддержки Афганистана.

«Война в Афганистане не была рассчитана на несколько поколений. На нас напали. Мы вступили в войну, преследуя конкретные цели. Мы их добились. бен Ладен был убит, „Аль-Каида“ в Ираке и в Афганистане разгромлена. Пора положить конец „вечной войне“», — подытожил Джо Байден.