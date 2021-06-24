В военных округах Министерства обороны Узбекистана начались практические занятия по приведению войск в боевую готовность, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минобороны.

Под руководством министра обороны Баходира Курбанова проводятся внезапные проверки в Ташкентском и Юго-Западном особом военных округах, а также в воинских частях и отделениях войск Противовоздушной обороны (ПВО) и Военно-воздушных сил (ВВС) Узбекистана. Будет проверяться готовность личного состава и боевой техники, говорится в сообщении. Сейчас министр, по имеющимся данным, находится в Сурхандарьинской области, граничащей с Афганистаном.

Кроме того, на территории Ангренского и Термезского общевойсковых учебных полигонов пройдут батальонно-тактические учения для обмена опытом и координации действий воинских частей и объединенных сил Ташкентского и Юго-Западного особого командований.

В ходе тактических учений при подаче сигнала «Тревога» проверяются действия личного состава, возможность усиления защиты на заданном направлении, способность выполнять поставленные задачи боевой подготовки.

В рамках учений будет определено вероятное местонахождение условного противника, после чего силы и техника авиационных и артиллерийских частей и батарея миномётов нанесут удары по районам, где они расположены, чтобы предотвратить любые возможные активные действия.

Учения проводятся на фоне эскалации ситуации в Афганистане. Министерство иностранных дел в четверг сообщило, что накануне границу с Узбекистаном в районе уезда Шортепа с оружием пересекло 53 афганских военных и ополченцев. После проведения процедур дознания и следственных действий афганские граждане были возвращены на родину.

21 июня силы движения «Талибан» захватили КПП «Шерхон-Бандар» на границе Афганистана и Таджикистана, 134 афганских военных после столкновения с талибами были вынуждены отступить на территорию соседнего государства. Таджикские пограничники разрешили прорвавшимся через госграницу афганским военным беспрепятственно пройти на территорию Таджикистана.

Президенты Узбекистана и Таджикистана в телефонном разговоре 23 июня обсудили ситуацию в Афганистане, оценив обстановку на линии границы с этой страной как весьма напряженную. Стороны договорились продолжать поддержку межафганского мирного процесса.

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