21 декабря судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Узбекистана начала рассмотрение уголовного дела о прорыве плотины Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, произошедшего 1 мая.

Как сообщила пресс-служба Верховного суда, по делу проходят М. Холматов (работал начальником Дирекция строительства гидротехнических сооружений компании «Узбекистон темир йуллари») и ещё 16 человек.

Судебный процесс проходит в закрытом режиме, поскольку «уголовное дело непосредственно связано с государственными секретами», говорится в сообщении.

Подсудимые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 167 (Хищение путём присвоения или растраты), 203 (Нарушение условий пользования водами или водоёмами), 205 (Злоупотребление властью или должностными полномочиями), 207 (Должностная халатность), 209 (Должностной подлог) и 258 (Нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ).

В сообщении говорится, что по итогам рассмотрения дела будет сделано отдельное заявление.