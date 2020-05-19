Из государственного бюджета Узбекистана выделят 1,5 трлн сумов на ликвидацию последствий наводнений, вызванного прорывом плотины Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, сообщило общенациональное движение «Юксалиш».

Сумму выделяемых средств также подтвердил заместитель министра финансов Ёркин Турсунов на брифинге Международного пресс-клуба в Гулистане в субботу.

Источник: «Юксалиш».

Бюджетные средства будут направлены на:

ремонт поврежденных дорог и мостов и строительство новых — 390 млрд сумов;

ремонт и строительство сетей водоснабжения — 163 млрд сумов;

ремонт 1773 домов — 123 млрд сумов;

ремонт и возведение ирригационных и мелиоративных сетей — 100 млрд сумов;

ремонт 34 и строительство 3 объектов социальной сферы — 85 млрд сумов;

ремонт и возведение сетей электроснабжения — 68 млрд сумов;

ремонт и возведение сетей газоснабжения — 22 млрд сумов;

ремонт и возведение сетей связи и коммуникации — 13 млрд сумов;

восстановление документов населения — 1 млрд сумов.

При этом в сумме вышеуказанные средства составляют 965 млрд сумов. Цели расходования оставшейся части (535 млрд сумов) не указываются. «Газете.uz» пока не удалось получить разъяснение от Министерства финансов. Вероятно, сумма будет направлена на строительство 66 многоэтажных домов, школы, детского сада и экорынка (Ecobozor) в Сардобинском, Мирзаабадском и Акалтынском районах области. Но при этом, по словам замминистра Ёркина Турсунова, на строительство 66 многоэтажек (2640 квартир + 70 квартир как резерв) выделят 950 млрд сумов.

По данным замминистра, в результате наводнения 2640 домов стали непригодными для жизни, 1781 дом — нуждается в ремонте.

«Но это предварительные цифры, работа продолжается. В некоторых районах еще осталась вода, поэтому в итоге некоторые дома также могут стать непригодными. Пострадавшим построят и отремонтируют дома бесплатно — за счет государства», — указал Ёркин Турсунов.

Замглавы Минфина также указал, что принимаются меры для покрытия за счет госбюджета и средств спонсоров ущерба хозяйственной утвари и домашнему скоту населения.

Для ремонта 1781 дома привлекаются строители из всех областей Узбекистана. На эти цели предварительно выделено 70 млрд сумов — по 5 млрд сумов на каждую область. Сумма может измениться в зависимости от ущерба жилым зданиям и объектам.

«4351 пострадавшую семью обеспечат 2640 новыми квартирами. 1781 дом будет отремонтирован. Кроме того, пострадавшие семьи получат по 40 млн сумов и 5−6 видов бытовой техники безвозмездно. Из каких источников все это будет покрываться? 950 млрд сумов на строительство новых домов, 70 млрд сумов на ремонт выделят из республиканского бюджета. Кроме того, будут привлечена спонсорская помощь», — указал он.

Президент поручил Минфину изыскать источники 1,5 трлн сумов. Замминистра финансов сообщил, что средства в основном будут выделены из государственного бюджета, частично — дополнительных источников доходов бюджета.

«Нам поручено изыскать эти средства, не нанося ущерб средствам, выделенным для других отраслей и регионов. Открыто скажу, что мы не будем сокращать средства, выделенные для других направлений. В госбюджете есть источники доходов», — отметил он.

Какой ущерб нанесен Сырдарье

В результате наводнения нанесен ущерб 25 населенным пунктам трех районов, 19,6 га сельскохозяйственных посевных площадей.

Из 25 населенных пунктов в 13 очищены от воды, 20 — от отходов. В 4586 домах, очищены от отходов и воды, проведены дезинфекционные работы. К этим работам привлечены 16787 сотрудников личного состава и 3233 единицы техники.

По предварительным данным пропали 31719 домашних животных, включая 13685 голов крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, 17752 птицы и 282 других животных. Из них найдены мертвыми и обеззаражены 5859 животных. Выжили 5160 голов крупного и мелкого рогатого скота, из них 5143 возвращены хозяевам.

В трех районах нанесен ущерб 34 объектам социальной сферы. Ответственные органы провели капитальный ремонт 9 дошкольных образовательных учреждений, 14 школ, 1 колледжа, еще 2 школы реконструированы. Отремонтированы 4 здания системы здравоохранения, в 3 проведена реконструкция.

Шесть служебных домов инспекторов профилактики будут восстановлены за счет внебюджетных средств Министерства внутренних дел.

В Сардобинском, Мирзаабадском и Акалтынском районах нанесен ущерб 7 кладбищам и 3 мечетям.

В 10 махаллях пострадали 143 зданий 282 предпринимателей. Минфин совместно со страховыми агентствами составляет полный список пострадавших предпринимателей, определяют застрахованность имущества, а также независимые оценочные организации проводят оценку ущерба.

Напомним, что стоимость строительства Сардобинского водохранилища по состоянию на 1 января 2017 года оценивалась в 1,3 трлн сумов.