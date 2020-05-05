Утром 1 мая произошло частичное обрушение дамбы на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области. В результате наводнения нанесен ущерб населенным пунктам и посевам в Сардобинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах. Повреждены здания, дороги, коммуникации. Из 22 сел в трех районах было эвакуировано более 60 тысяч человек.

После инцидента у общественности появились вопросы о том, почему это произошло, начали звучать обвинения в адрес компаний, которые могли участвовать в строительстве водохранилища.

Выводы делать преждевременно. Причины происшествия установит расследование. «Газета.uz» на основе открытой информации и данных источников попыталась узнать детали проекта.

Место прорыва дамбы, 3 мая 2020 года. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Строительство водохранилища было начато в 2010 году на территории водотока центральной сети Южно-Мирзачульского канала и завершилось в 2017 году. Сообщалось, что гидросооружение будет осуществлять водозабор 922 миллионов кубометров воды, что позволит эффективно использовать плодородные земли Сырдарьинской и Джизакской областей и повысить урожайность сельхозпосевов.

В ходе ознакомления с водохранилищем 17 мая 2017 года президент Шавкат Мирзиёев сообщил о планах организации новой компании в сфере гидроэнергетики. На следующий день вышел указ главы государства о создании акционерного общества «Узбекгидроэнерго» на базе гидроэлектростанций, гидротехнических и других связанных с гидроэнергетикой подразделений «Узбекэнерго», а также объединения «Узсувэнерго» Министерства сельского и водного хозяйства.

Председателем правления новой компании стал сенатор Абдугани Сангинов, который ранее возглавлял «Узсувэнерго», а также работал председателем правления ООО «ТупалангсувГЭСкурилиш» в Сарыасийском районе Сурхандарьинской области.

Компания «Узбекгидроэнерго» осуществляет единую техническую политику в сфере производства электрической энергии на гидроэлектростанциях, занимается вопросами обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации гидротехнических сооружений, а также централизованного технологического управления объектами гидроэнергетики. Она также занимается разработкой и реализацией программ развития гидроэнергетики и инвестиционных проектов по строительству новых и модернизации действующих ГЭС.





Министр строительства Батыр Закиров, председатель «Узбекгидроэнерго» Абдугани Сангинов и президент Шавкат Мирзиёев на месте прорыва дамбы 2 мая 2020 года. Фото: Пресс-служба президента

Telegram-канал Davletovuz обратил внимание на то, что ряд проектов в сфере гидроэнергетики реализует To’palang HPD Holding и его структурные компании (To'palang HPD Platinum, To’palang HPD Water Construction, To’palang HPD Building, To’palang HPD Irrigation Systems, To’palang HPD Steam — Gas, To’palang HPD Service, To’palang HPD Engineering).

По данным «Газеты.uz», To’palang HPD Holding сформирован в результате преобразования «Тупаланг сув омбори и ГЭС курилиш» в ООО «ТупалангсуГЭСкурилиш» в соответствии с требованием указа президента от 24 января 2003 года и преобразован в декабре 2017 года. Основными видами его деятельности является строительно-монтажные работы в строительстве ГЭС, сооруении водного хозяйства, дамб, гидроузлов, рытье каналов и дренажей и другие.

Пресс-служба «Узбекгидроэнерго» 21 апреля сообщила о закладке первого кирпича в фундамент малой гидроэлектростанции при Сардобинском водохранилище при участии To’palang HPD Irrigation Systems. Стоимость проекта оценивается в 21,3 млн евро, сдать объект в эксплуатацию планируется в 2022 году.

На сайте компании также сообщается, что To’palang HPD Holding ведет строительные работы на Нижнечаткальской ГЭС на реке Чаткал (проект оценивается в 180 млн долларов), а также на Пскемской ГЭС на реке Пскем в Бостанлыкском районе Ташкентской области (810 млн долларов)

To’palang HPD Platinum также занимается реконструкцией магистральных оросительных каналов Ташсакинской системы в Хорезмской области (оценивается 29,7 млн долларов).

Кроме того, To’palang HPD Building 9 июля 2019 года сдала в эксплуатацию Каскад малых гидроэлектростанций на Большом Ферганском канале в Учкурганском районе Наманганской области (оценивается в 31 млн долларов).

В марте 2019 года открылась малая ГЭС при Туябугузском водохранилище в Урта-Чирчикском районе Ташкентской области, возведенная To`palang HPD Irrigation (оценивается в 16,3 млн долларов).

To’palang HPD Building участвовала в строительстве санатория «Термез марвариди» в Сурхандарьинской области.

Двое из пяти членов наблюдательного совета проектного института «Узсувлойиха» — представители To’palang HPD Holding. Компания «Узсувлойиха» являлась генеральным проектировщиком ряда проектов, включая проекты реконструкции водоската и строительства защитного сооружения для предотвращения размыва Куйганъярского гидроузла в Андижанском районе, реконструкции насосной станции «Кенимех-1» в Навоийской области и другие.

Юридические адреса «Узбекгидроэнерго» и To’palang HPD Holding совпадают: Ташкент, улица Навои, 22.

61,7% доли в холдинге принадлежит Ислому Абдурахманову. Данные из Единого государственного регистра предприятий и организаций.

Директором To’palang HPD Holding является Ислом Абдуганиевич Абдурахманов — сын Абдугани Сангинова.

Как стало известно «Газете.uz», компания To’palang HPD Water Construction была в числе более 10 субподрядных организаций, участвовавших в строительстве Сардобинского водохранилища.

Стоимость проекта

Документ о строительстве Сардобинского водохранилища отсутствует в свободном доступе. Гидросооружение все еще находится на балансе «Узбекистон темир йуллари».

Как удалось выяснить «Газете.uz», гидросооружение все еще находится на балансе «Узбекистон темир йуллари». Стоимость строительства Сардобинского водохранилища по состоянию на 1 января 2017 года составляла 1 трлн 306 млрд 940 млн 400 тысяч сумов (404,4 млн долларов по курсу ЦБ на 1 января 2017 года).

Ачилбай Раматов, Шавкат Хамроев, Шавкат Мирзиёев и Абдугани Сангинов, май 2017 года. Фото: канал «Узбекистан», УзА.

В презентации проекта президенту в мае 2017 года участвовали бывший председатель «Узбекистон темир йуллари» Ачилбай Раматов (ныне первый вице-премьер), заместитель министра сельского и водного хозяйства Шавкат Хамроев (ныне министр водного хозяйства) и председатель «Узсувэнерго» Абдугани Сангинов (ныне председатель «Узбекгидроэнерго»).

Комментарий «Узбекгидроэнерго»

«Мы хотели бы выразить нашу официальную реакцию на неверную интерпретацию, необоснованные и поверхностные доводы к ситуации, произошедшей на Сардобинском водохранилище, которые распространяются в отечественных и зарубежных СМИ и в социальных сетях, против репутации АО „Узбекгидроэнерго“», — отмечается в сообщении пресс-секретаря компании Равшана Бойкулова, присланном в редакцию «Газеты.uz».

Отметив, что Сардобинское водохранилище было построено в 2010—2017 годах, представитель компании подчеркнул, что заказчиком объекта было бывшее Министерство сельского и водного хозяйства. В качестве генерального подрядчика выступало унитарное предприятие «Узтемирйулкурилишмонтаж» при АО «Узбекистон темир йуллари». В реализации объекта участвовали свыше 10 субподрядных организаций, включая «Узмахсускурилиш», Omad Dubl, BOYOVUD, а также «Резаксой сув курилиш» (ныне — To’palang HPD Water Construction), которое также выполнило строительные работы на выделенной ему части в процессе строительства.

Работа, выполненная To’palang HPD Water Construction, была должным образом принята соответствующий комиссией, заявил пресс-секретарь.

«Мы хотели бы подчеркнуть, что ООО To’palang HPD Holding не проводило строительные работы в соответствующей части аварии на Сардобинском водохранилище, а Абдурахманов Ислам Абдуганиевич вообще не работал в ООO To’palang HPD Holding и его филиалах в 2010—2017 годах. Кроме того, АО „Узбекгидроэнерго“ создано указом президента №УП-5044 от 18 мая 2017 года. Таким образом, следует отметить, что АО „Узбекгидроэнерго“ не несло ответственности за строительство Сардобинского водохранилища и не участвовало в нем», — указал Равшан Бойкулов.

Как он отметил, контрольную деятельность эксплуатации Сардобинского водохранилища ведет Государственная инспекция «Давсувхужаликназорат» (Государственная инспекция по контролю и надзору за техническим состоянием и безопасностью работы крупных и особо важных водохозяйственных объектов при Кабинете Министров).

«Ввиду вышеизложенного мы заявляем, что информация, распространяемая в социальных сетях, является необоснованной и ложной», — подчеркнул он.