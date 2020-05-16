Число погибших в результате наводнения, вызванного прорывом плотины Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, возросло до 6 человек. Об этом на заседании Международного пресс-клуба в субботу сообщил начальник организационно-аналитического управления МЧС Камилжон Арипов.

Среди погибших — две женщины и четверо мужчин. Еще один человек пропал без вести.

Президент Шавкат Мирзиёев 5 мая сообщал, что при наводнении погибли четыре человека, один пропал без вести.

Один из трех сотрудников Нацгвардии, которых унесло водой при эвакуационных работах в Сырдарьинской области, найден живым, еще один считается пропавшим без вести. О гибели одного военнослужащего сообщалось ранее.