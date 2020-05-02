По меньшей мере 56 человек пострадали в Сырдарьинской области из-за наводнения, вызванного прорывом дамбы на Сардобинском водохранилище, сообщил начальник пресс-службы МЧС Мурад Садыков.

По данным МЧС, примерно в 17:00 в пятницу отток воды из гидросооружения прекратился. Прорвавшийся поток воды направлен в канал Абай Акалтынского района и выведен в озеро Арнасай в Джизакской области.

В настоящее время продолжаются берегоукрепительные работы на месте прорыва дамбы.

Как отмечает министерство, в первые минуты чрезвычайной ситуации около 70 тысяч человек, проживающих в окрестностях Сардобинского водохранилища были эвакуированы на безопасные территории и размещены в специально подготовленных учреждениях в Сырдарьинской и Джизакской областях.

Кроме того, ведется подготовка резервных мест, где при необходимости будет размещено еще тысяча человек. Эвакуированных людей обеспечивают питанием, медикаментами и местами для сна и отдыха.

«При этом, учитывая нынешнюю эпидемиологическую обстановку все работы проводятся с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Параллельно проводится составление списков эвакуированных. К этому моменту стало известно и о пострадавших в результате наводнения. 56 человек были госпитализированы с различными повреждениями. В общей сложности медосмотру подверглись 17,3 тысяч человек», — заявил глава пресс-службы МЧС Мурад Садыков.

Как ранее сообщила пресс-служба президента, частичное обрушение дамбы Сардобинского водохранилища произошло после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая. Населенным пунктам, коммуникационным сетям и сельскохозяйственным площадям нанесен большой ущерб. Затоплены жилые дома и другие объекты. Эвакуированные жители были размещены в школах, колледжах и медучреждениях в безопасных районах. Часть пострадавших приняли к себе жители других махаллей.

Президент Шавкат Мирзиёев, прибывший на место происшествия на вертолете, заявил, что «ни один руководитель во главе со мной не уйдет, пока ситуация не улучшится».

При Министерстве по чрезвычайным ситуациям работает кол-центр. Служба горячей линии переведена на усиленный режим. Звонки принимаются на короткие номера 1205, 1250.