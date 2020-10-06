Уголовное дело возбуждено в отношении 17 лиц по факту прорыва плотины Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. Об этом во вторник сообщил директор Агентства по борьбе с коррупцией Акмаль Бурханов.

В частности, что группа должностных лиц ГУП «Сирдарё сув курилиш инвест» (заказчик), ООО UzGip (проектировщик), УП «Узтемирйулкурилишмонтаж» (генеральный подрядчик), подрядных организаций УП «Резаксой сув курилиш», ООО «Омад Дубл», ООО «Сариосиё курилиш», ООО «Транс Сервис Комплекс», СП «Тупаланг Шеробод», а также Министерства водного хозяйства и Дирекции по эксплуатации привлечены к уголовному делу по статьям 167 (хищение путем присвоения или растраты), 203 (нарушение условий пользования водами или водоемами), 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями), 207 (должностная халатность), 209 (должностной подлог) и 258 (нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ) Уголовного кодекса Узбекистана.

Уточняется, что семеро обвиняемых заключены под стражу, шестеро — выпущены под залог, с остальных четверых взята подписка о надлежащем поведении.

В рамках уголовного дела комиссия из специалистов соответствующих ведомств продолжает измерительные работы и расследование, также проводятся мероприятия, направленные на обеспечение определения виновных и возмещения ущерба.

Напомним, прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области произошел 1 мая. Само водохранилище было построено в 2010—2017 годах за 1,2 трлн сумов бюджетных средств. Эксплуатацией водохранилища занималась дирекция использования и развития объектов Сардобинского водохранилища при компании «Узбекистон темир йуллари».

В конце июля Генеральная прокуратура назвала причины техногенной катастрофы — ошибки в проектной документации, при строительстве и эксплуатации. Тогда сообщалось о привлечении к уголовному делу девяти должностных лиц организаций, принимавших участие в строительстве водохранилища.

В начале сентября на выездном заседании Сената в Сырдарье было сказано, что из-за наводнения 89450 пострадавших из 28 махаллей трех районов были эвакуированы в безопасные районы. Сообщалось, что 83,4% из них вернулись в свои места проживания.

В общей сложности нанесен ущерб 4710 жилым домам, из которых 2211 оказались непригодными для проживания, а 2499 требуют ремонта. На сегодняшний день план по строительству 66 многоэтажных домов на 2640 квартир для обеспечения новым жильем граждан, потерявших свои дома, выполнен на 56%.