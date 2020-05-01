1 мая около 5:55 произошла утечка воды из шестой пикетной стены дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. В результате вода затопила поселок Кургантепа в Сардобинском районе, сообщила пресс-служба МЧС.

Управлением по чрезвычайным ситуациям Сырдарьинской области и соответствующими организациями ведется работа по временной эвакуации жителей поселка Кургантепа в махаллю «Бирлик».

В более безопасные районы также эвакуируются другие населенные пункты, находящиеся под угрозой подтопления. Ситуация находится под полным контролем МЧС, говорится в сообщении.

Как уточнили «Газете.uz», пока информация о пострадавших и погибших не поступала.

Строительство водохранилища было начато в 2010 году на территории водотока центральной сети Южно-Мирзачульского канала и завершено в 2017 году. Гидросооружение вмещает 922 миллиона кубометров воды.