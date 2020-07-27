Генеральная прокуратура Узбекистана объявила первые результаты доследственной проверки по делу о прорыве плотины Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, произошедшего 1 мая. В настоящее время называются три причины катастрофы. Девять должностных лиц организаций, участвовавших в строительстве водохранилища, привлечены к уголовному делу в качестве обвиняемых и заключены под стражу.

Водохранилище было построено в 2010—2017 годах, на это из госбюджета было выделено 1,2 трлн сумов, отмечает Генпрокуратура. Эксплуатацией водохранилища занималась дирекция использования и развития объектов Сардобинского водохранилища при компании «Узбекистон темир йуллари».

В мае Генеральная прокуратура сообщала, что при проведении расследования рассматривались следующие возможные причины катастрофы — ошибки в проектировании, несоблюдение норм при строительстве, ошибки в процессе эксплуатации и стихийное бедствие.

Отмечается, что эти гипотезы были изучены комиссией из 30 специалистов, куда вошли эксперты по проектированию, строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений, специалисты из сферы строительной экспертизы, занимающиеся изучением свойств почвы и воды.

Согласно заключению экспертизы, причиной прорыва плотины водохранилища послужили следующие факторы:

Ошибки и недостатки в проектной документации

После того, как технико-экономическое обоснование проекта прошло необходимую экспертизу и было утверждено, проектировщик при подготовке проектной документации самовольно и необоснованно внес в конструкцию изменения, касающиеся отношения высоты откосов к их заложению, характеристик защитных и фильтрующих покрытий. Это привело к нарушению надежности и прочности плотины.

Ошибки и недостатки в строительстве

Плотность грунта, который составил основу плотины, была ниже требований, указанных в проекте, а сам грунт не был очищен от посторонних предметов, что привело к их гниению и образованию пустот. Диаметр камней, уложенных на защитную поверхность, был в несколько раз больше размеров, указанных в проекте. Толщина каменного покрытия также была меньше нормы. Кроме того, камни были уложены неравномерно и некачественно, пустоты между камнями больших диаметров не были заполнены мелкими камнями.

Ошибки и недостатки в эксплуатации

В процессе эксплуатации также были допущены серьезные материальные и нематериальные недостатки. В частности, дирекция использования и развития объектов водохранилища не была обеспечена необходимой материально-технической базой. Более того, проведенная квалификационная аттестация выявила, что 56% сотрудников не обладают необходимыми знаниями, 82% — не имеют квалификации и опыта. Это привело к невозможности качественного обслуживании плотины и своевременного обнаружения факторов, способных привести к прорыву плотины.

В настоящее время к уголовному делу в качестве обвиняемых привлечены девять лиц, причастных к вышеназванным нарушениям. Это должностные лица заказчика — государственного унитарного предприятия «Сирдарё сув курилиш инвест», проектировщика — компании UzGip, генерального подрядчика — предприятия «Узтемирйулкурилишмонтаж», подрядчика — предприятия «Резаксой сув курилиш», а также «Тупаланг Шеробод», Министерства водного хозяйства и дирекции эксплуатации.

В их отношении возбуждены уголовные дела по статьям 167 (хищение путем присвоения или растраты), 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями), 207 (должностная халатность), 209 (должностной подлог), 258 (нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ) Уголовного кодекса Узбекистана. Они заключены под стражу.

В целях изучения обоснованности потраченных средств, выделенных из госбюджета на строительство, Счетной палатой составлена комиссия, которая проводит проверку.

Следственный орган, наряду с определением причин преступления, способствовавших ему условий и круга виновных лиц, принимает меры по обеспечению возмещения нанесенного ущерба, говорится в сообщении.

Для всестороннего и полного проведения доследственной проверки, а также учитывая сложность и масштаб уголовного дела, Генпрокуратура продлила срок предварительного следствия на пять месяцев.