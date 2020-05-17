Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев 15 мая в четвертый раз посетил Сырдарьинскую область. На встрече с жителями в Сардобинском районе он поднял вопрос необходимости строительства Сардобинского водохранилища и рассказал, как будут восстанавливать поврежденные дома и строить новые.

Глава государства вновь назвал прорыв плотины, случившийся 1 мая, «техногенной катастрофой».

«Все вы должны знать одну вещь: то, чтобы было на Сардобинском водохранилище, — это техногенная катастрофа. Посоветовавшись с нашим терпеливым и великодушным народом, в первый же день я сказал всем руководителям: представьте, если в нашем доме будет такое же бедствие, как в Сардобинском, Мирзаабадском и Акалтынском районах. Все мировое сообщество видит, как наш народ не остался равнодушным к стихийному бедствию на Сардобинском водохранилище. И предприниматели, и великодушный народ оказывает всяческую помощь», — отметил он (цитата по телеканалу «Узбекистан 24»).

Шавкат Мирзиёев заявил, что до строительства водохранилища сельхозпроизводители Сырдарьинской и Джизакской областей не могли получать достаточный урожай и осуществлять повторные посевы культур.

«Кто-то может спросить: нужно было это водохранилище или нет? Почему Сырдарьинская и Джизакская области не развивались? Из-за того, что воды не было. Воды не было. Фермер знает, что для выращивания хлопка нужно 5−6 поливов. Почему в других местах [урожайность] составляет 40−70 центнеров, а здесь — 15 центнеров? Раньше не могли поливать и два раза… Во-вторых, мы могли осуществлять повторный посев? Воды не было! Поэтому в 2010 году было принято самое правильное заключение. Но бедствие никого не жалеет», — сказал он.

Для экспертизы прорыва плотины будут привлечены «самые лучшие эксперты» из Франции, Европы, Азии, Турции, России, сказал президент.

«Они дадут объективную оценку тому, можно ли было избежать этого бедствия или нет, почему это произошло. Во-вторых, как мы в будущем будем использовать это водохранилище, мы посоветуемся с вами и потом восстановим его. Для развития Сырдарьинской и Джизакской областей нужна вода и для животноводства, и для человека, и для хлопка, и для пшеницы, и для птицеводства. Всем нужна вода. Это было правильным решением, но произошло такое бедствие», — отметил он.

Шавкат Мирзиёев попросил жителей озвучить свои предложения о том, какие условия нужны им для дальнейшей жизнедеятельности.

«Я пришел с вами посоветоваться. Ускорим строительство домов, которые повреждены и которые невозможно восстановить. Мне сейчас показали проект по ремонту, восстановлению поврежденных домов. Мне понравилось. Если вам тоже нравится, можете мне сказать свои предложения. Жизнь продолжается. Если скажете, какая помощь и поддержка нужны, чтобы обеспечить всеми условиями, мы сможем найти правильный путь», — сказал он.

Президент заявил, что в тяжелой ситуации оказались около 4500 семей, которых, в первую очередь, нужно обеспечить жильем. Ранее мы сообщали, что для жителей, дома которых стали полностью непригодными для проживания, в трех районах запланировано построить три жилых массива с 66 пятиэтажными домами на 2640 квартир.

«2640 домов невозможно восстановить. До 1 сентября вместо этих 2640 домов мы построим современные многоэтажные дома, в которых зимой тепло, летом прохладно, с канализацией, водоснабжением. Там будут и дошкольные образовательные организации, рынок. Во-вторых, при переезде в новые дома ваши земельные участки останутся у вас», — заверил Шавкат Мирзиёев.

Глава государства также заявил о необходимости восстановления около 1800 домов.

«Следующая цифра — 1800 домов мы должны восстановить. Под восстановлением имеется в виду замена шифера, полное изменение внутренней отделки. Поставим современные окна, которых сохраняют тепло зимой и прохладу летом. В первую очередь, качество, а потом сроки. Вы пережили тяжелое бедствие — вы не должны о чем-то переживать. Я говорю это искренне, с любовью и добротой, хочу донести до вас заботу государства», — отметил он.

Президент попросил распределить помощь пострадавшим «на основе принципа справедливости».

«Я сегодня сказал одну вещь хокимам районов, области и прошу председателей махаллей [придерживаться] принципа справедливости: кому три комнаты, кому две комнаты, кому ремонт. Если будет [помощь] родственникам, племянникам… я буду недоволен вами. Если все депутаты, ветераны, имамы, объединившись, справедливо распределят [помощь], я буду доволен», — заявил руководитель страны.

Во время визита президента пострадавшим жителям Сардобинского, Мирзаабадского и Акалтынского районов вручили денежные сертификаты на 40 млн сумов, банковские карты с денежными средствами и подарки.