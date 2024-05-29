Политика

Президенты Узбекистана и России после переговоров и заседания Совета регионов продолжили общение до трёх часов утра, подтвердил пресс-секретарь главы Узбекистана Шерзод Асадов. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Шавкат Мирзиёев пригласил российского коллегу к себе домой. Визит должен был завершиться 27 мая, но продлился и 28 мая.

Экономика

Узбекистану необходимы более решительные меры по переходу на рыночные механизмы регулирования сельского хозяйства, пишет в новой колонке юрист Умида Хакназар. В условиях острых вызовов современности также жизненно важно региональное сотрудничество, отмечает она.

Президент России Владимир Путин сообщил, что на повестке дня — два крупных проекта по строительству гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) на озёрах Узбекистана мощностью 1 ГВт.

Госактив объявил о начале приватизации гостиницы International в Ташкенте. Отель планируется продать через «публичное предложение к переговорам». При этом постановлением президента намечалось реализовать госдолю через публичные торги на международном рынке.

Поставки российского газа в Узбекистан через Казахстан планируется уже в 2025 году нарастить до 11 млрд кубометров, заявил в Ташкенте президент России Владимир Путин. По словам министра энергетики РФ, обсуждаются поставки не только газа, но и электроэнергии.

Общество

В этом году лето начнётся с тёплой погоды. Дневная температура будет в пределах +28…+33 градусов, по югу и пустынной зоне — до +35…+38, что близко к среднемноголетним значениям. Во второй декаде июня возможны кратковременные дожди.

В Узбекистане государственные организации в 2023—2024 годах купили свыше 3700 смартфонов почти на 8 млрд сумов, выяснил Комитет казначейской службы. Среди устройств были флагманские телефоны iPhone 15 Pro Max и другие. Сделки прошли вопреки приказу премьер-министра, изданному в начале прошлого года.

До конца года в Узбекистане намечено внедрить метод биометрической идентификации личности (Face-ID) при оказании госуслуг. Предъявлять документ в таком случае будет не нужно.

Культура

В ташкентской частной Hlmrdv Gallery открылась фотовыставка «Комолон», представляющая новый этап в живописном творчестве Даимы Рахманбековой и Максима Варданяна. 40 фотографий-картин супружеской четы, известной в Узбекистане и за его пределами, разглядывал обозреватель «Газеты.uz» Дмитрий Поваров.

Мир

Израильские танки вошли в центр Рафаха на юге сектора Газы, по городу также наносятся авиаудары. Израиль продолжает военную операцию в Рафахе несмотря на то, что Международный суд ООН обязал страну немедленно прекратить наступление.

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