Пространство Hlmrdv Gallery, созданное в 2010 году архитектором и дизайнером Улугбеком Холмурадовым, последние годы привлекает к себе людей, интересующихся современным искусством, своеобразным симбиозом новаторства и коммерциализации искусства. Частное камерное пространство первоначально было ориентировано на создаваемые Холмурадовым ювелирные коллекции, а с 2014 года в галерее начали выставляться молодые художники Узбекистана.

Фото: Алексей Карлинский.

В начале 90-х годов прошлого века художественная чета Даимы Рахманбековой и Максима Варданяна переехала из Ташкента в Париж. От официоза своего времени, в отличие от многих их коллег, они ушли не в постмодерн, а в прошлое, где сочетание ориентализма и поиска собственной выразительности позволило им успешно сотрудничать с галереями Франции, Бельгии, США, Великобритании и Японии. Не обошли мастеров своим вниманием и мировые Дома мод. Супруги вот уже более 15 лет как вернулись в Узбекистан, чтобы продолжить поиск новых художественных форм и приёмов.

«Полтора года назад мы с Даймой начали работать над новым проектом. Решили попробовать в частной галерее, здесь в последнее время выставлялись молодые, но очень талантливые художники. Здесь интересно», — рассказал «Газете.uz» Максим Варданян.

Фото: Алексей Карлинский.

Нынешняя экспозиция хорошо вписывается в формат показа и общения в Hlmrdv Gallery, не терпящий суеты и больших залов.

«Комолон» — название выставки и махалли почти в центре Ташкента, где в частном доме располагается мастерская супругов-художников. На сорока представленных фотографиях — художественные образы детей из соседских домов, словно «одетые» в части или даже в целые картины художников, а фоном служат винтажные детали и предметы домашнего интерьера.

Мягкая игра оттенков цвета и света передают душевное состояние модели. Каждый персонаж на снимке живёт своим внутренним миром. У кого-то этот мир отражён в задумчивости и мечтательности, кто-то смотрит на зрителя верх тормашками, кто-то совсем убежал от объектива, а зритель внимательно всматривается в маленьких героев портретов.

Фото: Алексей Карлинский.

«Все задают вопрос: „Как это сделано?“ Мы говорим: „Секрет“. Но это по большому счёту не важно. Мы назвали это фотоживописью. Мы художники, мы не профессиональные фотографы. Фото для нас — это очередной инструмент, используемый в нашем художественном творчестве. Этот процесс самовыражения за счёт ещё одного инструмента — мы счастливы», — поясняет Варданян.



Попытки подогнать увиденное в экспозиции «Комолон» под какой-то термин или направление — занятие, в принципе, бессмысленное. Потому что в настоящем художественном творчестве впечатления от натуры ставятся выше умозрительных представлений и терминов.

Фото: Алексей Карлинский.

Подтверждение этого кредо можно искать даже в коммерческой составляющей выставок галерейного формата. Почти треть экспозиции за неделю с небольшим после открытия выставки помечена красными кружками в нижних углах на рамах выставленных работ — они уже проданы. Увидеть работы фотовыставки «Комолон» можно до 31 июля.