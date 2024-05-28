Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Владимир Путин после переговоров и заседания Совета регионов стран 27 мая продолжили общаться до трёх часов утра. Эту информацию «Газете.uz» подтвердил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

На запрос редакции в 16:48 он сообщил, что главы государства «продолжают общение тет-а-тет».

«В процессе этого общения министры и главы регионов Узбекистана и России получают поручения и указания по телефону», — сказал он.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Шавкат Мирзиёев пригласил российского коллегу к себе домой.

«Я знаю, что вчера они где-то часов до трёх утра общались вдвоём. Собственно, президент Узбекистана пригласил президента [России] к себе домой, где он живёт. То есть, это абсолютно доверительное общение, такая настоящая личная дружба», — сказал Песков в комментарии, опубликованном о вторник в 16:12 в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

По его словам, «сегодня такой полуличный полурабочий завтрак они тоже решили провести вместе, и до отъезда в аэропорт они как раз вместе завтракают».

Государственный визит Владимира Путина в Узбекистан оказался трехднёвным вместо планируемых двух дней. Глава России прибыл в Ташкент вечером 26 мая.

«Во-первых, наверное, объем двусторонних отношений, — сказал Песков, отвечая на вопрос о причинах. — Повестка дня настолько предметная, настолько конкретная, настолько обширная, что это требует достаточно детальной проработки со стороны глав государств. Этим также объясняется и беспрецедентно большой в состав российской делегации. А на это ещё накладывается очень добрые личные отношения… Поэтому здесь все, поскольку складывается в унисон, и поэтому такое долгое пребывание здесь. Но это же, опять же, оно не праздное, это абсолютно все имеет прикладное значение».