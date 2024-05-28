В Узбекистане до конца 2024 года будет внедрён метод биометрической идентификации личности (Face-ID) при оказании государственных услуг. Это предусмотрено указом президента от 24 мая.

В случае использования Face-ID предъявление документа, удостоверяющего личность гражданина, не потребуется.

С 1 июля идентификации граждан в системе Mobilе-ID будет осуществляться по их желанию в композитной форме (на основе одного заявления) в процессе оформления ID-карты и биометрического паспорта для выезда за границу посредством центров государственных услуг.

Указом установлено, что идентификация и повторная идентификация в Mobilе-ID в центрах госуслуг и нотариальных конторах осуществляется бесплатно.