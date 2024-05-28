Агентство по управлению государственными активами Узбекистана (АУГА) объявило о начале приватизации гостиницы International.

100% госдоли в Inter Hotel будут проданы через «публичное предложение к переговорам, которое открыто для всех заинтересованных лиц».

Консультантом АУГА по проекту выступает международная компания Deloitte.

Покупателей планируется отбирать в три этапа, включая выражение заинтересованности (Express of interest), необязывающее предложение (NBO) и обязывающее предложение (BO). На заключительном этапе покупателям необходимо внести гарантийный платёж в размере не менее 1% от cуммы предлагаемого обязывающего ценового предложения.

Срок подачи заявок — не позднее 18:00 4 июля 2024 года.

Отметим, что постановлением президента Узбекистана от 26 апреля предусматривалось привлечение консультанта во втором квартале года, а объявление публичных торгов — в первом квартале 2025 года. Госдолю поручалось продать через публичные торги на международном рынке.

О гостинице

Гостиница была построена в 1997 году в Юнусабадском районе Ташкента и сначала управлялась InterContinental. Она стала первым пятизвёздочным отелем в Узбекистане.

В мае 2012 года после 15 лет работы гостиничный бренд покинул Узбекистан, и отель перешёл государству, получив название International (в 2022 году InterContinental вернулся в Узбекистан, начав управлять новым отелем в центре города).

Здание включает 232 номера, 7 конференц-залов, 2 ресторана, бары и открытую террасу, а также фитнес-клуб с бассейном. Общая площадь зданий и сооружений составляет 45 тысяч кв. м, площадь земельного участка — 3 га.

Гостиница имеет подписанное сублицензионное соглашение с группой Accor, которое предусматривает возможность использования бренда швейцарского Mövenpick, а также системы бронирования и других IT-систем сети TARS Accor Hotels.

Ранее президент подписал постановление об ускорении приватизации гособъектов в Узбекистане. Планируется продажа госдоли в 247 компаниях, включая платёжную систему Humo. свыше 1000 объектов недвижимости и публичное размещение акций 12 крупных предприятий. Стоимость нереализованных земельных участков будет постепенно снижаться.

В этом году ожидаются поступления в размере 20 трлн сумов в ходе приватизационных процессов за счёт реализации пакетов акций 400 предприятий, объектов недвижимости 800 предприятий и 2000 га земель.