Израильские танки вошли в центр Рафаха на юге сектора Газа спустя три недели после начала наземного наступления на город, передаёт Reuters cо ссылкой на очевидцев. Бронетехника была замечена у мечети Аль-Авда, центральной достопримечательности города.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о продолжении операции в Рафахе, не комментируя при этом информацию о продвижении в центр города. В заявлении ЦАХАЛ говорится, что ночью израильские военные действовали в Филадельфийском коридоре — буферной зоной на границе между Египтом и Газой.

Жители Рафаха рассказали Reuters, что минувшей ночью израильские военные наносили авиаудары и обстреливали город из танков. Они последовали за атакой в воскресенье, вызвавшей массовый пожар в палаточном лагере для беженцев. В результате погибли по меньшей мере 45 палестинцев, более половины из которых женщины, дети и пожилые люди.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал удар по палаточному лагерю в Рафахе «трагической случайностью», но пообещал продолжить войну против группировки ХАМАС. «Я не намерен заканчивать войну, пока не будут достигнуты все цели», — сказал он.

В ЦАХАЛ, в свою очередь, утверждают, что при воскресном ударе в Рафахе были убиты два высокопоставленных боевика ХАМАС

Израильская атака вызвала осуждение международного сообщества, в том числе со стороны гуманитарных организаций, ООН и ЕС. «В Газе нет безопасного места. Этот ужас должен прекратиться», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Израиль продолжает военную операцию в Рафахе, несмотря на решение Международного суда ООН, предписывающее израильской стороне прекратить наступление и открыть пропускной пункт на границе с Египтом для поставок гуманитарной помощи.

По данным Агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), в последние три недели Рафах покинули около миллиона человек. В БАПОР добавили, что люди бегут из Рафаха «в условиях отсутствия безопасного места, бомбардировок, нехватки еды и воды, груд мусора и неподходящих условий жизни», а помощь беженцам теперь становится практически «невозможной».