Государственные органы и учреждения Узбекистана в 2023 году заключили 289 контрактов на покупку 3402 дорогих смартфонов на общую сумму 6,64 млрд сумов. Об этом сообщил Kun.uz на основании аналитического отчёта Комитета казначейской службы при Минэкономики и финансов. Источник «Газеты.uz» сообщил, что это была служебная записка не для публикации, но подтвердил подлинность данных.

Согласно сообщению комитета, данные закупки бюджетных организаций прошли вопреки распоряжению премьер-министра Абдуллы Арипова от 5 января 2023 года. Согласно этому приказу, до утверждения ограниченного количества министерств и ведомств (организационной структуры в рамках административной реформы) их расходы, связанные с приобретением основных средств за счёт бюджетных и внебюджетных средств, должны быть временно приостановлены.

Тем не менее, согласно приведённым цифрам, в прошлом году государственные организации приобретали в среднем по 12 смартфонов в рамках одного контракта, а стоимость одного телефона в среднем составила 1,95 млн сумов.

В частности:

В Каракалпакстане приобретены 796 мобильных телефонов на 1,48 млрд сумов в рамках 62 контрактов;

В Джизакской области — 658 телефонов на 948,9 млн сумов (27 случаев);

В Ферганской области — 519 телефонов на 581,9 млн сумов (30 случаев).

Например, хокимият Сариасийского района Сурхандарьи заключил и оплатил договор на покупку четырёх дорогих смартфонов (iPhone 13 Pro Max) с частным предприятием «Бахруллои Рустам Чорвадор» на сумму 72 млн сумов за счёт резервного фонда. Джизакский государственный педагогический институт заключил и оплатил через электронную торговую площадку договор с частным предприятием «Одилов Абдулхамид углы» на сумму 19,1 млн сумов на приобретение iPhone 15 Pro Max, говорится в записке казначейской службы.

За прошедший период 2024 года заключены договоры на сумму 1,36 млрд сумов и осуществлены выплаты в 60 случаях на приобретение 301 телефона за счёт средств местных бюджетов.

В частности, в Ферганской области приобретены 146 различных телефонов на 566,1 млн сумов (10 контрактов), в Ташкентской области — 72 телефона на 193,1 млн сумов (7 контрактов), в Андижанской области — 14 телефонов на 255 млн сумов (2 контракта). За них уже уплачены деньги. Например, хокимията Алтынкульского района Андижанской области заключила с ООО «Омад-имкон 21» договор на сумму 18,5 млн сумов на покупку одного iPhone 15 Pro.

Комитет казначейства представил результаты изучения вице-премьеру — министру экономики и финансов Джамшиду Кучкарову и предложил Инспекции финансового контроля изучить ситуацию.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что прокуратура Самаркандской области приобрела 22 телефона iPhone 14 Pro Max на 445 млн сумов. Ташкентское областное отделение духовности купило два iPhone 15 Pro Max на 51 млн сумов. Флагманские телефоны покупали и другие госорганы.

В 2023 году дефицит консолидированного бюджета Узбекистана составил рекордные 59 трлн сумов (свыше 5 млрд долларов), намного превысив показатели предыдущих лет. В конце прошлого года правительство через парламент повысило лимит, поскольку не уложилось в рамки госрасходов.

В январе-апреле дефицит государственного бюджета Узбекистана составил 25,5 трлн сумов (около $2 млрд).

Для покрытия дефицита правительство привлекает долг.