Президент поздравил выпускников. Шавкат Мирзиёев отметил, что каждый из них уникален и талантлив, призвал их не переставать мечтать, не бояться ставить большие цели и учиться на ошибках. Он заявил, что новые идеи и энтузиазм могут изменить не только их жизнь, но и жизнь всего Узбекистана.

Хокимият Ташкента провёл масштабное исследование столичных школ. На основе опроса учащихся 9-х и 11-х классов госшкол и их преподавателей составлен рейтинг учебных заведений столицы. Где худшие туалеты и столовые и почему выпускники одних школ поступают чаще других — в нашем материале.

Абитуриенты будут выбирать вуз и направление образования после тестов. Согласно указу президента, с 2024/2025 учебного года приём в государственные вузы и учреждения профобразования будут проводиться одновременно по принципу «в начале тест, затем выбор». После сдачи тестов абитуриенты по своему выбору участвуют в конкурсе на поступление в вуз, затем — в учреждение профобразования.

Жильё стало менее доступным, цены растут быстрее зарплат, заявили в ЦБ. Из-за резкого повышения стоимости жилья покупательская способность населения Узбекистана снизилась, а разрыв между рыночной и фундаментальной ценой недвижимости достиг 24%. Квартиры стали больше покупать не для удовлетворения базовой потребности, а в качестве объекта инвестиций.

Очереди в поликлиниках намечено сократить, реагирование «скорой» — ускорить. На презентации у президента говорилось о повышении эффективности первичного звена здравоохранения, цифровизации и внедрении медицинского страхования с этого года, а также переподготовке персонала скорой помощи на врачей-консультантов, операторов сортировки вызовов и фельдшеров-парамедиков.

Видеорепортаж: Как хокимият Ташкента измеряет яркость светодиодных мониторов. Корреспондент «Газеты.uz» вместе с сотрудниками мэрии проверила яркость трёх мониторов. Как это делается, как предприниматели относятся к ограничениям и что будет с нарушителями — в нашем видеорепортаже.

Колонка. От бюрократии к бизнесу: Если система лицензирования не разработана должным образом, она становится серьёзным препятствием для ведения и развития бизнеса в стране. Международный эксперт по реформированию сферы предоставления госуслуг Гиорги Цхакая в своей колонке пишет о том, как правильно проводить реформу.

Колонка. Управление пищевой безопасностью: борьба прошлого с будущим. Вся система управления пищевой безопасностью в Узбекистане заключается в выдаче сертификатов для конечной продукции — устаревший подход, противоречащий мировым стандартам. Так невозможно расширять экспорт и обеспечивать надлежащий уровень защиты здоровья населения. Колонка юриста Умиды Хакназар.

От Горбачева до Мирзиёева. 77-летний фотограф Шоназар Ибрагимов посвятил журналистике 40 лет жизни. За свою карьеру ему удалось снять ведущих политиков Узбекистана: от Шарафа Рашидова до Ислама Каримова. Корреспондент «Газеты.uz» поговорил с ветераном о специфике работы и равнодушии Министерства культуры к архивам автора.

Возрождение Ilkhom Rock Fest. Театр «Ильхом» вернул к жизни свой знаковый музыкальный проект. Музыкальный журналист Руслан Тихонов посетил концерт возобновлённого фестиваля и рассказывает о его первых героях ― инди-рокерах Bu Qala, символически возглавивших новую волну ташкентского рок-андеграунда.

«По нотам памяти». Долгих 17 лет понадобилось народному хофизу Узбекистана Хасану Раджаби, чтобы открыть в Ташкенте дом-музей в память об отце — выдающемся композиторе, академике Юнусе Раджаби. О том, какую роль в этом сыграл первый президент страны, и о предметах в экспозиции рассказывает «Газета.uz».

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