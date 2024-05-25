В мае 2023 года Департамент цифрового развития (ДЦР) при хокимияте Ташкента провёл опрос 57 тысяч учащихся 9-х и 11-х классов государственных школ столицы и 11 тысяч их преподавателей, охватив 75% от их общего количества. Поводом для исследования послужило послание президента Шавката Мирзиёева парламенту, в рамках которого глава государства объявил 2023 год годом «Заботы о человеке и качественного образования». Целью опроса ДЦР определил изучение ситуации с народным образованием в Ташкенте.

Директор информационно-аналитического центра «Цифровой Ташкент» департамента Алишер Джураев рассказал «Газете.uz» о подготовке и проведении опроса, анализе результатов и рекомендациях для улучшения качества образования.

«По состоянию на май 2023 года в Ташкенте работало 318 государственных школ. Перед нами стояла большая задача: мы хотели изучить, как работают школы, какие в них условия, довольны ли ученики преподавателями, что они думают о своём будущем, кем хотят стать, к чему стремятся в жизни. На выходе мы хотели увидеть зеркало, которое чётко отражало бы, что происходит в школах нашего города и как улучшить ситуацию», — рассказал Алишер Джураев.

Алишер Джураев. Фото: Департамент цифрового развития при хокимияте Ташкента.



Сегодня специалисты департамента уже начали обработку результатов опроса, проведённого в 2024 году. За счёт присоединения территорий Ташкентской области к столице число государственных школ выросло до 324. В честь завершения учебного года ДЦР делится результатами прошлогоднего исследования.

Масштабы и содержание исследования

В подготовке опроса участвовало 12 сотрудников департамента, а в сборе информации — 50 человек. Специалисты разработали онлайн-платформу для проведения опроса. Система может хранить и обрабатывать большие массивы данных. Опрос проводился во всех государственных школах столицы. Большинство учеников проходили опрос онлайн в кабинетах информатики. Если в школах не работал интернет или было недостаточно компьютеров, опрос проводился в Ситуационном центре хокимията Ташкента.

Ситуационный центр хокимията Ташкента. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»



Вопросник составляла вся команда проекта, в том числе социологи. Он охватывал вопросы по оценке состояния школ, отношениям между учителями и школьниками, ощущению безопасности и комфорта.

«Мы уточняли, нравится ли ученикам ремонт в школе, все ли в порядке с туалетами, есть ли оборудование в классах и спортзалах, хотят ли подростки поступать в вуз, чем им нравится или не нравится школа», — перечислил Алишер Джураев.

Преподавателей спрашивали об уровне обеспеченности учебными материалами, пособиями и инвентарём для работы, интересе школьников к учёбе, условиях в школе, рабочей атмосфере в коллективе и, конечно, заработной плате.

Результаты опроса учеников

При анализе данных команда учитывала, что мнения респондентов могут быть субъективными. Это отличает исследование от статистики: обобщённые данные дают картину о том, что массово беспокоит учителей и школьников.

Таким образом, 62% учеников, опрошенных в 2023 году, считали обучение хорошим, 21% жаловался, что знания оценивают несправедливо. 15% школьников отметили нехватку преподавателей, что является достаточно большой проблемой. Встречаются случаи, когда один педагог преподаёт два-три предмета, причём они могут быть совершенно разными, например, география и алгебра, отметил Алишер Джураев.

В рейтинге нехватки учителей лучшие показатели в школах:

Наименование района

Номер школы

Мирабадский район

56

Учтепинский район

251, 283, 4

Шайхантахурский район

167

Мирзо-Улугбекский район

207

Яшнабадский район

206, 255

Юнусабадский район

96, 117



В рейтинге нехватки учителей худшие показатели в школах:

Наименование района

Номер школы

Сергелийский район

264

Учтепинский район

44

Алмазарский район

191

Чиланзарский район

103, 168

Яшнабадский район

339, 221, 161

Юнусабадский район

150, 51



Опрос показал, что 13,3% учащихся 11-х классов не определились с решением о поступлении в вуз. 4,8% выпускников в этом вопросе решили положиться на выбор родителей и 4,3% не планировали поступать в университет вовсе. Большинство тех, кто решил продолжить учёбу в высшем учебном заведении, готовились к поступлению у репетиторов.

Учащиеся также жаловались на качество еды в школе. Так, 63% респондентов оценили качество и вкус еды в школьных столовых неудовлетворительными.

Столичные школы с худшей едой

Наименование района

Номер школы

Сергелийский район

350, 353

Янгихаётский район

334

Юнусабадский район

265

Бектемирский район

345

Мирабадский район

147

Мирзо-Улугбекский район

187, 344

Яшнабадский район

340

Яккасарайский район

321



В ходе исследования специалисты, проводившие опрос, самостоятельно проверили материальное состояние школ. Поэтому результаты опроса школьников в части качества ремонта, санитарных и технических условий удивили специалистов. Высокие баллы ставили ученики тех школ, где условия были относительно плохими. Те же подростки, что обучались в школах с объективно хорошими условиями, занижали оценку.

Так, лучшие спортзалы оказались в Мирабадском и Учтепинском районах, худшие — в Чиланзарском и Янгихаётском.

Столичные школы с худшими туалетами

Наименование района

Номер школы

Сергелийский район

264, 350, 351, 353

Учтепинский район

107

Шайхантахурский район

59

Бектемирский район

348

Мирабадский район

147

Мирзо-Улугбекский район

208

Яшнабадский район

340



Рейтинг школ с самыми плохо оснащёнными классами

Наименование района

Номер школы

Сергелийский район

264, 350, 353

Юнусабадский район

265, 235

Шайхантахурский район

13

Бектемирский район

348

Мирабадский район

147

Янгихаётский район

304

Яшнабадский район

340



Алишер Джураев отметил, что город должен стремиться обеспечить всем ученикам одинаково хорошие условия: качественный инвентарь, скоростной интернет, современные спортивные залы и классы и что самое важное — одинаково хорошее качество образования.

«Школа должна мотивировать детей расти и стремиться к развитию полученных знаний», — сказал директор центра «Цифровой Ташкент».

Некоторые результаты оказались настораживающими, продолжил Алишер Джураев. Согласно результатам опроса, 16% детей не чувствуют себя в школе комфортно. Отчасти это связано с давлением со стороны преподавателей, отчасти — с конфликтами со сверстниками. 1,5% детей отметили, что отношения с учителями чаще всего носят конфликтный характер. При этом 66% школьников заявили, что у них хорошие отношения с педагогами. Часть детей отметила, что у них нет интереса к учёбе, так как уроки скучные и бесполезные.

Фото: Департамент цифрового развития.



Алишер Джураев отметил, что важно улучшать условия, поскольку невозможно требовать повышения успеваемости от детей, которые не чувствуют себя в школе комфортно. По его мнению, тут необходима и поддержка родителей: важно разговаривать с детьми и постараться не столько их опекать, сколько слышать. Полученными инсайтами родители могут делиться со школой, считает глава центра «Цифровой Ташкент».

Чтобы учителя могли преподавать интересно, нужно обеспечить их оборудованием и способствовать тому, чтобы они повышали свою квалификацию.

Результаты анализа прошлогоднего исследования показали, что многие выпускники к моменту прохождения опроса уже успели определиться с профессией. Самым популярным выбором одиннадцатиклассников были профессии финансиста, экономиста, бухгалтера, предпринимателя, программиста и врача.

«Самым любимым» в школе для респондентов очевидно стали одноклассники. Ученики 9-х классов отметили, что им больше всего нравятся их одноклассники (28,7%), учителя (13,0%) и друзья (12,9%), а также близость расположения школы к дому (9,8%). Похожие ответы были и среди учащихся 11-х классов.

Фото: Департамент цифрового развития.



Меньше всего девятиклассникам нравятся качество преподавание предметов и сами предметы (8,7% и 8,4% соответственно). Выпускники школ дали этим критериям чуть более высокую оценку — 6,9% одиннадцатиклассников дали низкую оценку качеству преподавания и для 6,3% из них самым нелюбимым оказались предметы.

Результаты опроса учителей

Самые главные проблемы, на которые указали учителя — низкие зарплаты (более 25%) и незаинтересованность детей в учёбе (15%). Некоторые преподаватели честно признавались, что им не хватает знаний в области современных технологий (12,3%), чтобы сделать свои уроки интереснее.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».



«Это означает, что нужно помочь неравнодушным учителям разнообразить свой профессиональный арсенал: обучить их новым методикам преподавания или показать доступные и эффективные цифровые инструменты», — сказал Алишер Джураев.

Другое важное наблюдение — переосмысление роли директора школы. По словам Алишера Джураева, команда проекта убедилась, что директор — это менеджер, сердце школы и ключевой фактор, который решает, как школа выполняет свои задачи.

«Некоторые директора встречали нас лично, организовали процесс опроса, помогали ученикам и преподавателям быстро справиться с задачей. Хороший директор знает учеников в лицо, следит за тем, чтобы каждый нужный для опроса класс был на месте вовремя», — считает Алишер Джураев.

По его словам, были случаи, когда опросом занимался заместитель директора, завуч или кто-то из преподавателей. Однако в такой ситуации ученики часто были менее дисциплинированы и опрос проходил сложнее. Это говорит о том, что директора недостаточно эффективно делегируют задачи и управляют командой.

«Более того, некоторые школы пытались откровенно нас обмануть — отправляли учеников из других классов чтобы скрыть слабую посещаемость в день исследования», — сказал Алишер Джураев.

Фото: Департамент цифрового развития.



Он добавил, что благодаря поддержке Национальной Гвардии Узбекистана охват учеников в опросе 2024 года заметно вырос по сравнению с предыдущим: с 57 тысяч учеников до 79 тысяч.

Алишер Джураев заявил, что цель исследования — помочь выявить проблемы и разработать предложения по созданию условий в государственных школах, чтобы дети, во-первых, хотели поступать и учиться дальше, а во-вторых, получали достаточно знаний и навыков в самой школе для поступления.

Учитывая то, что средний проходной балл для поступления снижается — в 2023 году он составлял 119,3 балла для поступления на бюджет (121,2 — в 2022 году) и 93,3 балла для поступления на контрактной основе (95,9) — школы должны справляться с задачей по подготовке детей к поступлению.

«Отдельно нужно отметить проблемы безопасности в школах: часто в них не установлены турникеты, по периметру нет камер видеонаблюдения. Кроме того, у школ, расположенных на дороге не установлены „лежачие полицейские“ и зачастую нет знаков ограничения скорости или пешеходных светофоров», — сказал Алишер Джураев.

Рейтинг школ, где учащиеся чувствуют себя наименее безопасно

Наименование района

Номер школы

Сергелийский район

264

Алмазарский район

1, 159

Янгихаётский район

304

Мирзо-Улугбекский района

27

Яшнабадский район

340

Юнусабадский район

51, 122, 265

Шайхантахурский район

45



Выводы исследования

На основе анализа данных Департамент цифрового развития составил рейтинг школ города и разработал предложения для ответственных за сферу образования инстанций. Рекомендации помогут улучшить учебный процесс в учреждениях народного образования столицы, считает команда проекта. Подробные результаты исследования уже опубликованы на сайте opendata.tashkent.uz.

Перечень рекомендаций:

1. Изучить опыт управления школами в развитых странах и внедрить лучшие практики в школах Ташкента. Сегодня в Узбекистане директора школ назначаются управлением народного образования по соглаованию с кенгашем народных депутатов.

При этом в Сингапуре основными критериями отбора директоров являются: точное исполнение стратегии развития школы, хорошие навыки менеджмента, компетенция в управлении ресурсами, кадрами и учебного процесса.

В США основным критерием отбора является наличие степени магистра в направлении управления образованием. В Великобритании — длительная и многоэтапная профессиональная подготовка и получение Национальной квалификации директора школы.

2. Внедрить в практику управления школ систему, ориентированную на конкретные результаты (RBM — result based management). Это практичный инструмент контроля и управления реализацией стратегии. На практике это будет выглядеть как постановка чётких и измеримых целей в управлении школой, которые возможно отслеживать и корректировать при недостаточной достижимости определённых показателей.

3. Рекомендации по улучшению качества образования в школах. Необходимо контролировать учебную программу в частных школах, пересмотреть содержание учебной программы на основе логики, соответствия современным тенденциям науки и формирования интереса к предметам. Кроме того, команда проекта предлагает адаптировать программы обучения иностранному языку и готовить школьников к получению сертификатов IELTS и TOEFL.

4. Рекомендация по материально-техническому состоянию школ. ДЦР рекомендует строить дополнительные здания (спортивные залы, детские площадки, кухню и т. п. ) в школах, работающих с высокой нагрузкой. В образовательных учреждениях, нуждающихся в ремонте, требуется провести капитальный ремонт. Необходимо ужесточить требования к школьным столовым и контролировать цены и качество питания в них.

5. Рекомендация по профессиональной ориентации учеников. Специалисты предлагают включить в программу углублённое изучение основ предпринимательства, бухгалтерского учёта и финансов, программирования и робототехники, а также внедрить программы, ориентированные на востребованные в реальном секторе экономики специальности. Кроме того, есть необходимость в психологической экспертизе пригодности студентов к определённым сферам деятельности.

6. Рекомендация по безопасности учеников. ДЦР предлагает установить контрольно-пропускные пункты при входе на территорию каждой школы;

7. Предложения по улучшению трудового и материального положения учителей. Необходимо изучить индивидуальные потребности учителей, в том числе разработать системы мониторинга развития и оценки их эффективности. Команда проекта предлагает развивать ресурсы онлайн-обучения, выделять свободное время для занятий, отвечающих потребностям и интересам преподавателей.

Также предлагается выделять финансирование на проведение профессиональных конкурсов учителей, внедрить стратифицированную систему материального стимулирования, инвестировать в участие учителей в платных семинарах, курсах и тренингах. Для развития интеллектуальной и творческой активности преподавателей и прохождения дополнительных курсов специалисты департамента рекомендуют выделить специальный день. Также требуется обучить всех учителей современным методам работы с уязвимыми детьми.

Для повышения уровня социальной защиты учителей предлагается предоставлять им льготные путёвки в зоны отдыха, а также медицинское страхование и льготное медицинское обслуживание.

Профессиональному росту молодых учителей поможет внедрение системы назначения наставников из числа опытных преподавателей.

На основе опроса 2023 года среди учащихся и преподавателей всех государственных школ Ташкента, а также статистических данных по поступлению в вузы, квалификации педагогов и посещаемости Департамент составил рейтинг трёх лучших школ для каждого района столицы. Специалисты предупреждают, что эти школы могут не быть лучшими по тем индикаторам, которые составляла команда ДЦР. Однако в совокупности с данными Госкомстата и ГУНО эти школы — в топе.

Наименование района

I место

II место

III место

Алмазарский район

196

234

119

Бектемирский район

293

291

347

Мирабадский район

158

60

294

Мирзо-Улугбекский район

50

338

222

Сергелийский район

300

317

6

Учтепинский район

81

116

283

Чиланзарский район

168

131

200

Шайхантахурский район

10

180

82

Юнусабадский район

5

17

97

Яккасарайский район

91

321

118

Янгихаётский район

303

329

2

Яшнабадский район

151

166

255



Главным индикатором хорошего образования исследователи определили поступаемость в вузы. Команда проекта хотела выяснить, почему в одних школах показатели поступаемости высокие, а в других — нет. ДЦР сделал вывод, что руководство школ с высоким уровнем поступления эффективно управляет учебными процессами, привлекает хороших педагогов. Специалисты пришли к такому заключению на основании данных ГУНО и личных наблюдениях. Управление предоставило проекту информацию о том, учителя с какой категорией работают в той или иной школе, у скольких из них есть высшее образование. Выводы самих специалистов заключались в изучении состояния школ, наблюдении за организацией процесса опроса, итогах личных бесед с директорами и учителями.

Уровень поступаемости и коэффициент загруженности школ.

Вследствие хорошего управления и высоких показателей поступаемости такие школы оказывались перегруженными. Так, коэффициент загруженности школ с самыми лучшими показателями поступления в вузы был выше 2. Простыми словами, в школах, чьи выпускники поступают в вузы чаще других, учится в два и более раза больше детей, чем рассчитана инфраструктура школы.

Алишер Джураев отмечает, что Департамент цифрового развития намерен продолжить исследование.

«Так мы сможем год за годом сравнивать показатели, отслеживать успехи и неудачи системы образования, помогать ученикам и учителям расти и развиваться», — сказал глава проекта.