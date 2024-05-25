В мае 2023 года Департамент цифрового развития (ДЦР) при хокимияте Ташкента провёл опрос 57 тысяч учащихся 9-х и 11-х классов государственных школ столицы и 11 тысяч их преподавателей, охватив 75% от их общего количества. Поводом для исследования послужило послание президента Шавката Мирзиёева парламенту, в рамках которого глава государства объявил 2023 год годом «Заботы о человеке и качественного образования». Целью опроса ДЦР определил изучение ситуации с народным образованием в Ташкенте.
Директор информационно-аналитического центра «Цифровой Ташкент» департамента Алишер Джураев рассказал «Газете.uz» о подготовке и проведении опроса, анализе результатов и рекомендациях для улучшения качества образования.
«По состоянию на май 2023 года в Ташкенте работало 318 государственных школ. Перед нами стояла большая задача: мы хотели изучить, как работают школы, какие в них условия, довольны ли ученики преподавателями, что они думают о своём будущем, кем хотят стать, к чему стремятся в жизни. На выходе мы хотели увидеть зеркало, которое чётко отражало бы, что происходит в школах нашего города и как улучшить ситуацию», — рассказал Алишер Джураев.
Сегодня специалисты департамента уже начали обработку результатов опроса, проведённого в 2024 году. За счёт присоединения территорий Ташкентской области к столице число государственных школ выросло до 324. В честь завершения учебного года ДЦР делится результатами прошлогоднего исследования.
Масштабы и содержание исследования
В подготовке опроса участвовало 12 сотрудников департамента, а в сборе информации — 50 человек. Специалисты разработали онлайн-платформу для проведения опроса. Система может хранить и обрабатывать большие массивы данных. Опрос проводился во всех государственных школах столицы. Большинство учеников проходили опрос онлайн в кабинетах информатики. Если в школах не работал интернет или было недостаточно компьютеров, опрос проводился в Ситуационном центре хокимията Ташкента.
Вопросник составляла вся команда проекта, в том числе социологи. Он охватывал вопросы по оценке состояния школ, отношениям между учителями и школьниками, ощущению безопасности и комфорта.
«Мы уточняли, нравится ли ученикам ремонт в школе, все ли в порядке с туалетами, есть ли оборудование в классах и спортзалах, хотят ли подростки поступать в вуз, чем им нравится или не нравится школа», — перечислил Алишер Джураев.
Преподавателей спрашивали об уровне обеспеченности учебными материалами, пособиями и инвентарём для работы, интересе школьников к учёбе, условиях в школе, рабочей атмосфере в коллективе и, конечно, заработной плате.
Результаты опроса учеников
При анализе данных команда учитывала, что мнения респондентов могут быть субъективными. Это отличает исследование от статистики: обобщённые данные дают картину о том, что массово беспокоит учителей и школьников.
Таким образом, 62% учеников, опрошенных в 2023 году, считали обучение хорошим, 21% жаловался, что знания оценивают несправедливо. 15% школьников отметили нехватку преподавателей, что является достаточно большой проблемой. Встречаются случаи, когда один педагог преподаёт два-три предмета, причём они могут быть совершенно разными, например, география и алгебра, отметил Алишер Джураев.
В рейтинге нехватки учителей лучшие показатели в школах:
|Наименование района
|Номер школы
|Мирабадский район
|56
|Учтепинский район
|251, 283, 4
|Шайхантахурский район
|167
|Мирзо-Улугбекский район
|207
|Яшнабадский район
|206, 255
|Юнусабадский район
|96, 117
В рейтинге нехватки учителей худшие показатели в школах:
|Наименование района
|Номер школы
|Сергелийский район
|264
|Учтепинский район
|44
|Алмазарский район
|191
|Чиланзарский район
|103, 168
|Яшнабадский район
|339, 221, 161
|Юнусабадский район
|150, 51
Опрос показал, что 13,3% учащихся 11-х классов не определились с решением о поступлении в вуз. 4,8% выпускников в этом вопросе решили положиться на выбор родителей и 4,3% не планировали поступать в университет вовсе. Большинство тех, кто решил продолжить учёбу в высшем учебном заведении, готовились к поступлению у репетиторов.
Учащиеся также жаловались на качество еды в школе. Так, 63% респондентов оценили качество и вкус еды в школьных столовых неудовлетворительными.
Столичные школы с худшей едой
|Наименование района
|Номер школы
|Сергелийский район
|350, 353
|Янгихаётский район
|334
|Юнусабадский район
|265
|Бектемирский район
|345
|Мирабадский район
|147
|Мирзо-Улугбекский район
|187, 344
|Яшнабадский район
|340
|Яккасарайский район
|321
В ходе исследования специалисты, проводившие опрос, самостоятельно проверили материальное состояние школ. Поэтому результаты опроса школьников в части качества ремонта, санитарных и технических условий удивили специалистов. Высокие баллы ставили ученики тех школ, где условия были относительно плохими. Те же подростки, что обучались в школах с объективно хорошими условиями, занижали оценку.
Так, лучшие спортзалы оказались в Мирабадском и Учтепинском районах, худшие — в Чиланзарском и Янгихаётском.
Столичные школы с худшими туалетами
|Наименование района
|Номер школы
|Сергелийский район
|264, 350, 351, 353
|Учтепинский район
|107
|Шайхантахурский район
|59
|Бектемирский район
|348
|Мирабадский район
|147
|Мирзо-Улугбекский район
|208
|Яшнабадский район
|340
Рейтинг школ с самыми плохо оснащёнными классами
|Наименование района
|Номер школы
|Сергелийский район
|264, 350, 353
|Юнусабадский район
|265, 235
|Шайхантахурский район
|13
|Бектемирский район
|348
|Мирабадский район
|147
|Янгихаётский район
|304
|Яшнабадский район
|340
Алишер Джураев отметил, что город должен стремиться обеспечить всем ученикам одинаково хорошие условия: качественный инвентарь, скоростной интернет, современные спортивные залы и классы и что самое важное — одинаково хорошее качество образования.
«Школа должна мотивировать детей расти и стремиться к развитию полученных знаний», — сказал директор центра «Цифровой Ташкент».
Некоторые результаты оказались настораживающими, продолжил Алишер Джураев. Согласно результатам опроса, 16% детей не чувствуют себя в школе комфортно. Отчасти это связано с давлением со стороны преподавателей, отчасти — с конфликтами со сверстниками. 1,5% детей отметили, что отношения с учителями чаще всего носят конфликтный характер. При этом 66% школьников заявили, что у них хорошие отношения с педагогами. Часть детей отметила, что у них нет интереса к учёбе, так как уроки скучные и бесполезные.
Алишер Джураев отметил, что важно улучшать условия, поскольку невозможно требовать повышения успеваемости от детей, которые не чувствуют себя в школе комфортно. По его мнению, тут необходима и поддержка родителей: важно разговаривать с детьми и постараться не столько их опекать, сколько слышать. Полученными инсайтами родители могут делиться со школой, считает глава центра «Цифровой Ташкент».
Чтобы учителя могли преподавать интересно, нужно обеспечить их оборудованием и способствовать тому, чтобы они повышали свою квалификацию.
Результаты анализа прошлогоднего исследования показали, что многие выпускники к моменту прохождения опроса уже успели определиться с профессией. Самым популярным выбором одиннадцатиклассников были профессии финансиста, экономиста, бухгалтера, предпринимателя, программиста и врача.
«Самым любимым» в школе для респондентов очевидно стали одноклассники. Ученики 9-х классов отметили, что им больше всего нравятся их одноклассники (28,7%), учителя (13,0%) и друзья (12,9%), а также близость расположения школы к дому (9,8%). Похожие ответы были и среди учащихся 11-х классов.
Меньше всего девятиклассникам нравятся качество преподавание предметов и сами предметы (8,7% и 8,4% соответственно). Выпускники школ дали этим критериям чуть более высокую оценку — 6,9% одиннадцатиклассников дали низкую оценку качеству преподавания и для 6,3% из них самым нелюбимым оказались предметы.
Результаты опроса учителей
Самые главные проблемы, на которые указали учителя — низкие зарплаты (более 25%) и незаинтересованность детей в учёбе (15%). Некоторые преподаватели честно признавались, что им не хватает знаний в области современных технологий (12,3%), чтобы сделать свои уроки интереснее.
«Это означает, что нужно помочь неравнодушным учителям разнообразить свой профессиональный арсенал: обучить их новым методикам преподавания или показать доступные и эффективные цифровые инструменты», — сказал Алишер Джураев.
Другое важное наблюдение — переосмысление роли директора школы. По словам Алишера Джураева, команда проекта убедилась, что директор — это менеджер, сердце школы и ключевой фактор, который решает, как школа выполняет свои задачи.
«Некоторые директора встречали нас лично, организовали процесс опроса, помогали ученикам и преподавателям быстро справиться с задачей. Хороший директор знает учеников в лицо, следит за тем, чтобы каждый нужный для опроса класс был на месте вовремя», — считает Алишер Джураев.
По его словам, были случаи, когда опросом занимался заместитель директора, завуч или кто-то из преподавателей. Однако в такой ситуации ученики часто были менее дисциплинированы и опрос проходил сложнее. Это говорит о том, что директора недостаточно эффективно делегируют задачи и управляют командой.
«Более того, некоторые школы пытались откровенно нас обмануть — отправляли учеников из других классов чтобы скрыть слабую посещаемость в день исследования», — сказал Алишер Джураев.
Он добавил, что благодаря поддержке Национальной Гвардии Узбекистана охват учеников в опросе 2024 года заметно вырос по сравнению с предыдущим: с 57 тысяч учеников до 79 тысяч.
Алишер Джураев заявил, что цель исследования — помочь выявить проблемы и разработать предложения по созданию условий в государственных школах, чтобы дети, во-первых, хотели поступать и учиться дальше, а во-вторых, получали достаточно знаний и навыков в самой школе для поступления.
Учитывая то, что средний проходной балл для поступления снижается — в 2023 году он составлял 119,3 балла для поступления на бюджет (121,2 — в 2022 году) и 93,3 балла для поступления на контрактной основе (95,9) — школы должны справляться с задачей по подготовке детей к поступлению.
«Отдельно нужно отметить проблемы безопасности в школах: часто в них не установлены турникеты, по периметру нет камер видеонаблюдения. Кроме того, у школ, расположенных на дороге не установлены „лежачие полицейские“ и зачастую нет знаков ограничения скорости или пешеходных светофоров», — сказал Алишер Джураев.
Рейтинг школ, где учащиеся чувствуют себя наименее безопасно
|Наименование района
|Номер школы
|Сергелийский район
|264
|Алмазарский район
|1, 159
|Янгихаётский район
|304
|Мирзо-Улугбекский района
|27
|Яшнабадский район
|340
|Юнусабадский район
|51, 122, 265
|Шайхантахурский район
|45
Выводы исследования
На основе анализа данных Департамент цифрового развития составил рейтинг школ города и разработал предложения для ответственных за сферу образования инстанций. Рекомендации помогут улучшить учебный процесс в учреждениях народного образования столицы, считает команда проекта. Подробные результаты исследования уже опубликованы на сайте opendata.tashkent.uz.
Перечень рекомендаций:
1. Изучить опыт управления школами в развитых странах и внедрить лучшие практики в школах Ташкента. Сегодня в Узбекистане директора школ назначаются управлением народного образования по соглаованию с кенгашем народных депутатов.
При этом в Сингапуре основными критериями отбора директоров являются: точное исполнение стратегии развития школы, хорошие навыки менеджмента, компетенция в управлении ресурсами, кадрами и учебного процесса.
В США основным критерием отбора является наличие степени магистра в направлении управления образованием. В Великобритании — длительная и многоэтапная профессиональная подготовка и получение Национальной квалификации директора школы.
2. Внедрить в практику управления школ систему, ориентированную на конкретные результаты (RBM — result based management). Это практичный инструмент контроля и управления реализацией стратегии. На практике это будет выглядеть как постановка чётких и измеримых целей в управлении школой, которые возможно отслеживать и корректировать при недостаточной достижимости определённых показателей.
3. Рекомендации по улучшению качества образования в школах. Необходимо контролировать учебную программу в частных школах, пересмотреть содержание учебной программы на основе логики, соответствия современным тенденциям науки и формирования интереса к предметам. Кроме того, команда проекта предлагает адаптировать программы обучения иностранному языку и готовить школьников к получению сертификатов IELTS и TOEFL.
4. Рекомендация по материально-техническому состоянию школ. ДЦР рекомендует строить дополнительные здания (спортивные залы, детские площадки, кухню
5. Рекомендация по профессиональной ориентации учеников. Специалисты предлагают включить в программу углублённое изучение основ предпринимательства, бухгалтерского учёта и финансов, программирования и робототехники, а также внедрить программы, ориентированные на востребованные в реальном секторе экономики специальности. Кроме того, есть необходимость в психологической экспертизе пригодности студентов к определённым сферам деятельности.
6. Рекомендация по безопасности учеников. ДЦР предлагает установить контрольно-пропускные пункты при входе на территорию каждой школы;
7. Предложения по улучшению трудового и материального положения учителей. Необходимо изучить индивидуальные потребности учителей, в том числе разработать системы мониторинга развития и оценки их эффективности. Команда проекта предлагает развивать ресурсы онлайн-обучения, выделять свободное время для занятий, отвечающих потребностям и интересам преподавателей.
Также предлагается выделять финансирование на проведение профессиональных конкурсов учителей, внедрить стратифицированную систему материального стимулирования, инвестировать в участие учителей в платных семинарах, курсах и тренингах. Для развития интеллектуальной и творческой активности преподавателей и прохождения дополнительных курсов специалисты департамента рекомендуют выделить специальный день. Также требуется обучить всех учителей современным методам работы с уязвимыми детьми.
Для повышения уровня социальной защиты учителей предлагается предоставлять им льготные путёвки в зоны отдыха, а также медицинское страхование и льготное медицинское обслуживание.
Профессиональному росту молодых учителей поможет внедрение системы назначения наставников из числа опытных преподавателей.
На основе опроса 2023 года среди учащихся и преподавателей всех государственных школ Ташкента, а также статистических данных по поступлению в вузы, квалификации педагогов и посещаемости Департамент составил рейтинг трёх лучших школ для каждого района столицы. Специалисты предупреждают, что эти школы могут не быть лучшими по тем индикаторам, которые составляла команда ДЦР. Однако в совокупности с данными Госкомстата и ГУНО эти школы — в топе.
|Наименование района
|I место
|II место
|III место
|Алмазарский район
|196
|234
|119
|Бектемирский район
|293
|291
|347
|Мирабадский район
|158
|60
|294
|Мирзо-Улугбекский район
|50
|338
|222
|Сергелийский район
|300
|317
|6
|Учтепинский район
|81
|116
|283
|Чиланзарский район
|168
|131
|200
|Шайхантахурский район
|10
|180
|82
|Юнусабадский район
|5
|17
|97
|Яккасарайский район
|91
|321
|118
|Янгихаётский район
|303
|329
|2
|Яшнабадский район
|151
|166
|255
Главным индикатором хорошего образования исследователи определили поступаемость в вузы. Команда проекта хотела выяснить, почему в одних школах показатели поступаемости высокие, а в других — нет. ДЦР сделал вывод, что руководство школ с высоким уровнем поступления эффективно управляет учебными процессами, привлекает хороших педагогов. Специалисты пришли к такому заключению на основании данных ГУНО и личных наблюдениях. Управление предоставило проекту информацию о том, учителя с какой категорией работают в той или иной школе, у скольких из них есть высшее образование. Выводы самих специалистов заключались в изучении состояния школ, наблюдении за организацией процесса опроса, итогах личных бесед с директорами и учителями.
Вследствие хорошего управления и высоких показателей поступаемости такие школы оказывались перегруженными. Так, коэффициент загруженности школ с самыми лучшими показателями поступления в вузы был выше 2. Простыми словами, в школах, чьи выпускники поступают в вузы чаще других, учится в два и более раза больше детей, чем рассчитана инфраструктура школы.
Алишер Джураев отмечает, что Департамент цифрового развития намерен продолжить исследование.
«Так мы сможем год за годом сравнивать показатели, отслеживать успехи и неудачи системы образования, помогать ученикам и учителям расти и развиваться», — сказал глава проекта.