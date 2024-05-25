С 2024/2025 учебного года экзамены по приёму в государственные высшие и профессиональные образовательные учреждения (за исключением профессиональной школы) будут проводиться одновременно по принципу «в начале тест, затем выбор». Это предусмотрено указом президента Узбекистана от 24 мая «О совершенствовании системы приёма на учёбу в высшие образовательные организации и размещения государственного заказа».

Согласно новому порядку, абитуриенты по своему выбору, исходя из баллов, набранных по результатам тестовых испытаний, участвуют в конкурсе на поступление на учёбу сначала на направления образования бакалавриата, затем в профессиональные образовательные учреждения.

Процесс приёма в бакалавриат государственных вузов будет осуществляться в два этапа.

На первом этапе абитуриенты с 5 июня по 25 июня проходят регистрацию для сдачи тестов, выбирают блок тестовых предметов, язык обучения и регион сдачи тестов, а также если есть профессиональный (творческий) экзамен, выбирают государственный вуз, где будет сдаваться данный экзамен. Единые программы профессиональных (творческих) экзаменов и критерии оценки по направлениям образования утверждаются соответствующими министерствами (ведомствами) по согласованию с Министерством высшего образования, науки и инноваций.

Вступительные экзамены по приёму на учёбу проводятся в июле-августе.

На втором этапе абитуриенты после завершения тестовых испытаний в течение 15 дней выбирают вуз, направление образования бакалавриата и форму образования.

При приёме в государственные колледжи и техникумы абитуриенты после объявления результатов приёма в вузы в 10-дневный срок выбирают колледж и (или) техникум, профессию и специальность, а также форму обучения.

Начиная с 2025/2026 учебного года приём на направления образования, в которых иностранный язык в блоке предметов определён в качестве первого предмета, будет осуществляться на основе национального или международного сертификата, определяющих уровень знания иностранного языка.

Другие изменения

Указом установлено, что абитуриенты, имеющие льготы, являющиеся основанием для рекомендации в студенты на основе дополнительного государственного гранта без сдачи экзаменов, принимаются на учёбу на основе дополнительного государственного гранта на первое выбранное направление образования бакалавриата независимо от формы образования, в пределах действия льготы при регистрации, на основе решения государственной комиссии.

Абитуриенты, имеющие льготы, являющиеся основанием для участия в конкурсе в рамках отдельных параметров приёма (за исключением лиц с инвалидностью, детей-сирот, являющихся выпускниками домов «Мехрибонлик», детских городков, SOS-детских деревень и детских домов семейного типа, а также детей-сирот, взятых под опеку, попечительство или в семью на воспитание (патронат) (не достигших 25 лет) участвуют в конкурсе по первому выбранному направлению образования бакалавриата в рамках выделенных для них отдельных параметров приема.

Абитуриенты, участвовавшие в конкурсе в рамках отдельных параметров приёма и не рекомендованные в студенты, участвуют в конкурсе в общем порядке по направлениям образования бакалавриата, выбранным при регистрации.

Победители международных спортивных соревнований принимаются на направления образования бакалавриата в сфере физической культуры и спорта на основе дополнительного государственного гранта без сдачи экзаменов со строгим соблюдением соответствия по сферам видов спорта.

Абитуриенту, рекомендованному в студенты на основе государственного гранта по льготе, повторное использование данной льготы не разрешается.

Второе и последующее высшее образование осуществляется на платно-контрактной основе.

Студенту, принятому на учёбу на основе государственного гранта на соответствующий этап высшего образования, государственный грант для данного этапа образования во второй раз не выделяется.

Ранее мы писали, что согласно этому же указу с нового учебного года грант на обучение в вузе будет выдаваться только на первый курс. Далее грант может перейти студентам с высоким рейтингом. Обязательство отработки до трёх лет после учёбы обладателям гранта отменяется. Вводится также социально-стимулирующий грант на весь период обучения.