Проектный офис «Наружная реклама» Департамента цифрового развития при хокимияте Ташкента начал снижать яркость ослепляющих LED-мониторов.

Как предприниматели относятся к таким ограничениям? Почему их мониторы были чрезмерно яркими? Как поступят с теми, кто не соблюдает правила игры? Почему яркость не проверяли раньше? Сколько всего мониторов нужно проверить?

На эти и другие вопросы ответил руководитель проектного офиса Алихан Ахмаджонов. Мы также задали ему вопросы, которые читатели оставляли в комментариях.