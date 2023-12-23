Миссия Международного валютного фонда (МВФ) по итогам визита в Ташкент с 11 по 19 декабря представила перспективы развития экономики и приоритеты экономической политики Узбекистана в 2024 году.

По словам главы миссии Яссера Абдиха, экономика Узбекистана продемонстрировала «исключительную устойчивость к возникшим в последнее время глобальным вызовам».

«Хотя в этом году объем денежных переводов снизился до тренда, преобладавшего до начала войны России в Украине, ожидается, что значительное увеличение бюджетных расходов, а также высокий рост заработной платы и экспорта позволят сохранить реальный рост ВВП на уровне 5,7% в 2023 году», — сказал он.

По его словам, высокий уровень импорта и сокращение денежных переводов приведут к увеличению дефицита внешнего счета текущих операций в этом году. Предполагается, что международные резервы останутся достаточными и составят 8,5 месяцев ожидаемого импорта.

По прогнозам, к концу 2023 года темпы инфляции за 12 месяцев снизятся более чем на 3 процентных пункта (до 9%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чему будут способствовать высокая реальная основная ставка Центрального банка, снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС), а также снижение мировых цен на продовольствие и энергоносители".

Миссия сохраняет позитивный прогноз на 2024 год, но указывает на сохраняющиеся риски.

Несмотря на необходимость проведения консолидации бюджета, рост экономики, по прогнозам, останется выше 5%.

Дефицит внешнего счета текущих операций увеличится незначительно, поскольку экспорт золота снизится до уровня тренда, компенсируя замедление роста импорта, которое вызвано ограничениями в области госрасходов, говорится в заявлении.

Внешние риски обусловлены возможным снижением темпов роста в странах — ключевых торговых партнёрах (в частности, в Китае и России) и дальнейшим ужесточением внешних финансовых условий. Внутренние риски включают условные обязательства государственных финансовых и нефинансовых предприятий (ГП) и государственно-частных партнёрств (ГЧП).

«Сохранение макрофинансовой стабильности и продолжение структурных реформ являются ключевыми факторами повышения устойчивости и поддержания высоких темпов экономического роста в сложных текущих глобальных условиях», — отметил Яссер Абдих.

Проводившаяся в 2023 году расширительная налогово-бюджетная политика должна смениться курсом на консолидацию бюджета (оптимизация доходов или расходов для уменьшения госдолга и бюджетного дефицита). По оценкам персонала, консолидированный дефицит бюджета предположительно составит 5,5% ВВП в 2023 году, превысив целевой показатель дефицита бюджета в 3% ВВП из-за дополнительного повышения зарплаты, а также увеличения социальных пособий, энергетических субсидий и директивного кредитования.

Правительство намеревается принять надлежащие меры по сокращению консолидированного дефицита до 4% ВВП в 2024 году и до 3% в 2025 году. Это должно восстановить бюджетные буферные резервы для реагирования на потенциальные шоки, а также поможет снизить инфляцию, что особенно положительно скажется на бедных слоях населения, говорится в заявлении.

Консолидации планируется достичь за счёт повышения адресности социальных выплат, сокращения директивного кредитования и неадресных энергетических субсидий и защиты уязвимых слоёв населения путём введения социальной нормы потребления.

Меры в области оптимизации расходов будут дополнены отменой налоговых льгот и усилиями по сокращению теневой экономики.

Как ожидается, совершенствование бюджетного планирования позволит добиться более высоких результатов при меньшем объёме необходимых ресурсов и минимизировать отклонения от целевых бюджетных показателей. Меры включают обеспечение строгого соблюдения бюджетного календаря, унификацию инвестиционного бюджета вне зависимости от источника финансирования и его подготовку вместе с очередным годовым бюджетом, а также ограничение частоты изменений в течение года, так как частые изменения усложняют исполнение бюджета и вряд ли улучшают его результаты.

По данным Яссера Абдиха, денежно-кредитная политика должна оставаться жёсткой, чтобы обеспечивать дальнейшее снижение инфляции. Ожидается, что необходимое повышение регулируемых цен на энергоносители приведёт к росту инфляции. Однако это влияние будет частично компенсировано продолжением жёсткой денежно-кредитной политики и значительной консолидацией бюджета.

Миссия МВФ положительно оценивает приверженность Центрального банка Узбекистана сохранению относительно жёсткого курса денежно-кредитной политики до тех пор, пока инфляция не замедлится до целевого уровня (5%), и повышению основной ставки, если базовая инфляция неожиданно станет расти. Необходимо продолжать усилия по усилению воздействия трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, которое остаётся ограниченным из-за низкого уровня финансового посредничества, высокой степени долларизации и все ещё значительными объёмами директивного кредитования. Гибкость обменного курса важна для поглощения потенциальных шоков и сохранения резервов.

Фонд отмечает, что для поддержания стабильности необходимо продолжать реформы финансового сектора. Несмотря на жёсткую денежно-кредитную политику, рост кредитования остаётся высоким, особенно в сфере автокредитования, микрокредитования и ипотеки.

Центробанк должным образом ужесточил нормативы соотношения суммы кредита к стоимости залогового обеспечения и ввёл лимиты концентрации для банков. Дополнительные надзорные и макропруденциальные меры обеспечат проведение банками более качественной оценки кредитоспособности заёмщиков и ограничат риск снижения качества активов.

Официальные органы должны дальше укреплять систему корпоративного управления, повышать прозрачность госбанков и сокращать директивное кредитование. Эти меры будут способствовать приватизации банков, выравниванию рыночных условий, углублению финансового посредничества и расширению доступа к финансовым услугам, говорится в отчёте.

Правительство повысило прозрачность госзакупок, укрепило отчётность и процедуры корпоративного управления госпредприятий, а также приватизировало крупный банк и несколько госпредприятий.

Повысились энергетические тарифы для предприятий, а в октябре вступил в силу обновлённый закон «О конкуренции». В сентябре и октябре были объявлены дальнейшие реформы, включая создание отдельного регулятора в энергетическом секторе и функциональное разукрупнение национальной железнодорожной компании, а также были приняты меры по борьбе с изменением климата.

«Тем не менее, необходимы дополнительные меры по повышению энергетических тарифов как минимум до уровня окупаемости затрат, улучшению корпоративного управления и прозрачности (в том числе на госпредприятиях), дальнейшей реструктуризации и приватизации государственных предприятий, а также укреплению конкурентной политики для снижения роли государства в экономике. Ускорение переговоров о вступлении во Всемирную торговую организацию и сотрудничество с соседними странами по развитию транспортных маршрутов позволит снизить транспортные расходы и открыть новые рынки для продукции Узбекистана», — заявил Яссер Абдих.

Прогнозы

В 2024 году МВФ ожидает замедление экономического роста Узбекистана до 5,2% (с 5,7% в 2023 году), тогда как Министерство экономики и финансов ожидает роста ВВП на 5,8%.

Дальнейшая либерализация тарифов на энергоресурсы, как ожидается, ускорит темпы инфляции до 11%, что выше ожиданий властей Узбекистана в пределах 8−10%.

Дефицит счёта текущих операций прогнозируется на уровне 5,2% ВВП (против -4,7% в 2023 году).