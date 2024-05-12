В январе-апреле 2024 года дефицит государственного бюджета Узбекистана составил 25,5 трлн сумов (около 2 млрд долларов США по курсу ЦБ на день публикации), следует из данных Министерства экономики и финансов, которые изучила «Газета.uz».

Источник: Министерство экономики и финансов / «Газета.uz».



Мы сообщали, что в первом квартале дефицит превысил 19,8 трлн сумов. В апреле расходы госбюджета превысили доходы на 5,74 трлн сумов (расходы — 25,03 трлн сумов, доходы — 19,29 трлн сумов).

Данные за апрель прошлого года неизвестны, поскольку министерство временно приостанавливало публикацию сведений о госбюджете с января по август 2023 года.

Минэкономики и финансов предоставляет данные о доходах и расходах только государственного бюджета. Есть также более расширенный консолидированный бюджет, куда входят сам госбюджет, а также бюджеты государственных целевых фондов, внебюджетные фонды бюджетных организаций и средства Фонда реконструкции и развития (суверенный фонд).

Напомним, что лимит по дефициту консолидированного бюджета на 2024 год утверждён на уровне 4% к ВВП, или около 52,6 трлн сумов (доходы ожидаются на уровне 375,03 трлн сумов, расходы — 427,64 трлн сумов). Доходы госбюджета прогнозируются на уровне 270,4 трлн сумов, а расходы — 280,7 трлн сумов, дефицит — 10,3 трлн сумов.

В 2023 году дефицит консолидированного бюджета Узбекистана составил рекордные 59 трлн сумов (свыше 5 млрд долларов), намного превысив показатели предыдущих лет. В конце прошлого года правительство через парламент повысило лимит, поскольку не уложилось в рамки госрасходов.

В прошлом году объём субсидий из госбюджета вырос в 5 раз за два года — с 5,63 трлн до 29,25 трлн сумов (2,5 млрд долларов). 18 трлн сумов приходится на покрытие разницы между покупкой и продажей газа, 1,72 трлн — на возмещение ущерба по теплоэнергии, 1,02 трлн — на геологоразведку.