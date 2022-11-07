Узбекистан планирует заработать на приватизации государственных объектов по итогам 2022 года. Об этом в ходе II международного экономического форума в Самарканде 3 ноября заявил директор Агентства по управлению госактивами (АУГА) Акмалхон Ортиков.

«Кто-то может подумать, что приватизационные процессы немного замедлились. Нет, приватизационные процессы расширяются с точки зрения масштаба и охвата. Что касается достижения результата, то это большая ответственность — принять оптимальное и самое правильное решение. За этим стоят тысячи рабочих мест, стабильная работа крупных предприятий, их дальнейшая модернизация, чтобы они продолжили работу в качестве предприятия, отвечающего современным требованиям», — сказал он.

Глава АУГА отметил, что до 2021 года доход от приватизации не рассматривался в качестве источника государственного бюджета.

«Впервые с 2021 года приватизация рассматриваются как источник поступлений в бюджет. Если в прошлом году сумма продажи была порядка 700 млн долларов, то из этой суммы 400 млн долларов поступили в приватизационный фонд. За прошедший период [этого года] прошла приватизация на 5 трлн сумов (447 млн долларов — ред.), из этой суммы 4 трлн сумов поступили в наш фонд. До конца года у нас есть большие планы — довести сумму приватизации до 1 млрд долларов», — заявил Акмалхон Ортиков.

По его словам, у Агентства по управлению госактивами имеется мандат на приватизацию, но необходимо сделать это эффективно с точки зрения «передачи предприятия владельцу за платёж» и «нахождения настоящего инвестора».

«Например, у нас есть мандат на приватизацию Дехканабадского калийного завода. Но почему мы не объявляем приватизацию? Потому что, поговорив с нашими консультантами, мы пришли к выводу, что продать завод — это не проблема, но главный вопрос в том, чтобы сделать завод привлекательным для инвестора с точки зрения обеспечения его сырьём и его последующей деятельности», — пояснил он.

Акмалхон Ортиков заявил, что правительство разрешило агентству провести оценку минеральной базы Дехканабадского калийного завода по стандартам JORC (Австралоазиатский Кодекс отчетности о результатах разведки, минеральных ресурсах и запасах руды).

«Для чего? Мы хотим продать завод, поставив рядом минеральные резервы по признанному в мире стандарту JORC. Тогда инвестор будет приходить сюда с уверенностью и гарантией и сможет вложить деньги», — заявил он.

Акмалхон Ортиков также высказался о планах по приватизации «Ферганаазот». Международная финансовая корпорация (IFC) — стратегический партнёр агентства по приватизации этого объекта — задалась вопросом, как будет обеспечиваться гарантия вложений инвестора с учётом того, что предприятие работает на природном газе.

«Мы должны обеспечить инвестору гарантированное обеспечение газом минимум на 10 лет… В „Ферганаазот“ сегодня работают около 5500 человек. Завтра после продажи завода, если будут перебои в газоснабжении и другие непредвиденные обстоятельства, предприниматель будет вынужден пересмотреть рабочие места», — сказал он.

Глава АУГА считает, что за счёт бесперебойного обеспечения сырьём удастся сохранить рабочие места, а инвестор будет с уверенностью вкладывать средства в развитие предприятия.

Он привёл в пример приватизацию Coca-Cola Uzbekistan, где государство продало 57,1% доли за 252,3 млн долларов турецкой Coca-Cola İçecek.

По его словам, после приходя «настоящего инвестора» Coca-Cola Uzbekistan начала строить новый завод в Самарканде.

«Уже выбрана земля. Этот завод — новое строительство на 78−80 млн долларов. Ещё одно направление: в Ургенче у Coca-Cola есть ещё один завод, где устарело оборудование. [Инвестор] говорит, что потратит на это ещё 40 млн долларов. В-третьих, в центре Намангана есть завод. Сейчас инвестор предлагает перенести производство за пределы города и построить новый завод. На это тоже будет потрачено минимум 40 млн долларов… То есть государству заплатили 252 млн долларов, за этим приходят ещё инвестиции на 160 млн долларов. Предприятие продолжает работать в Узбекистане, платит налоги, сотрудники работают», — заявил он.

Акмалхон Ортиков отметил, что перед ответственными органами стоит задача по подготовке предприятий к продаже инвесторам, в том числе внедрение современных методов управления в приватизируемых объектах, улучшение финансовых показателей и другое.

Постановлением президента от 10 октября поручено завершить приватизацию «Ферганаазота» до конца года. К октябрю 2023 года планируется приватизировать ещё 9 предприятий в составе концерна «Узкимёсаноат».