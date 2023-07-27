Правление Центрального банка Узбекистана на заседании 27 июля приняло решение сохранить основную ставку на уровне 14%, сообщила пресс-служба регулятора.

Напомним, ставка в 14% была установлена в марте 2023 года. Это было первое изменение основной ставки за восемь месяцев, в течение которых она составляла 15%.

С начала года инфляция имела тенденцию к снижению и в июне составила 9% в годовом исчислении. Основными факторами замедления инфляции выступили исчерпание прошлогодних эффектов высокой базы и относительная стабилизация импортных и регулируемых цен, говорится в сообщении. Вместе с тем, за счёт сохраняющегося высокого спроса в секторе услуг значительного снижения сервисной инфляции не наблюдалось.

Базовая инфляция, рассчитываемая без учёта влияния административных и сезонных факторов на цены, снижалась медленнее, чем ожидалось, и в июне составила 11,3%. В результате, чего наблюдается увеличение разрыва между базовой и общей инфляцией. Кроме того, среднегодовая инфляция сформировалась выше текущего уровня инфляции.

«Данная тенденция свидетельствует о сохранении влияния фундаментальных факторов спроса на формирование цен, неполной сбалансированности совокупного спроса и предложения на потербительских рынках, что также отражается в высокой доле товаров и услуг, цены на которые выросли более чем на 10%», — отметили в ЦБ.

Инфляционные ожидания населения и субъектов предпринимательства снизились и в июне составили 13−13,5%. При этом, увеличилась доля респондентов, отметивших изменение курса валют, повышение заработных плат и пособий в качестве основных факторов ожиданий.

В первом полугодии экономика выросла на 5,6% и б

ыла выше показателя аналогичного периода прошлого года. Ускорение темпов роста кредитования, увеличение расходов бюджета, в том числе повышение зарплат и пособий стали одними из основных факторов, поддержавших экономическую активность.

Существенные темпы роста объёмов поступлений от торговли и платных услуг, розничного товарооборота, межбанковских операций и количества сделок на рынке недвижимости свидетельствуют о высоком уровне потребительского спроса в экономике, считают аналитики Центробанка.

Наблюдается значительный рост и в динамике импорта, что, с одной стороны, связано с возрастанием внутренней активности, а с другой стороны, является фактором, повышающим спрос на валютном рынке.

Несмотря на более быстрый, чем ожидалось, рост мировой экономической активности, неопределённость в отношении ее будущей траектории развития остаётся повышенной. На фоне относительной стабилизации на мировых сырьевых рынках и исчерпания влияния эффекта высокой базы наблюдается снижение глобальной инфляции. При этом, в большинстве стран прогнозируется сохранение высокой базовой инфляции до конца года.

Вместе с тем, несмотря на относительно положительное воздействие экономических изменений в странах-торговых партнёрах, давление на курсы национальных валют отдельных стран сохраняется, что, в свою очередь, может оказать определённое влияние на внутреннюю экономику.

В первом полугодии были обеспечены «относительно жёсткие» денежно-кредитные условия. Процентные ставки на кредитном и депозитном рынках формируются без существенных изменений по сравнению с предыдущими месяцами.

Рост кредитования экономики преимущественно поддерживается кредитами населению. По итогам июня объёмы кредитов, предоставленных физлицам увеличились в 1,7 раза по отношению к соответствующему периоду предыдущего года. При этом годовые темпы роста остатков розничных кредитов несколько замедлились в сравнении с показателями прошлого месяца. Выделенный в первом полугодии текущего года объем корпоративных кредитов вырос на 13% — до 116 трлн сумов.

Сохраняется динамика роста депозитов в национальной валюте, что способствует снижению уровня долларизации депозитов. Увеличение объёма депозитов в национальной валюте объясняется высокими реальными процентными ставками по срочным депозитам.

Согласно обновлённым прогнозам, с учётом продолжающейся адаптации экономики к внешнеэкономическим условиям и сохранения некоторой неопределённости, рост реального ВВП в 2023 году ожидается на уровне 5−6% (выше январских прогнозов).

При этом рост доходов населения, фискальные стимулы и высокая активность в сфере услуг будут основными драйверами экономического роста, указывают в ЦБ.

В рамках базового сценария макроэкономического развития прогноз инфляции к концу 2023 года оставлен без изменений на уровне 8,5−9,5%.

Сохранение базовой инфляции на высоком уровне в условиях стабилизации мировых цен на сырьевые товары, восстановления цепочек поставок и роста внутренней экономической активности свидетельствует о превалировании фундаментальных факторов спроса в повышении цен, что, в свою очередь, требует сохранения текущих денежно-кредитных условий на более длительный срок, пояснил регулятор.

Вместе с тем, сохраняется неопределённость в отношении продолжительности динамики недавнего улучшения импортных поставок продовольственных товаров. Кроме того, рост затрат, связанных с выращиванием сельхозпродукции, может создать дополнительное давление на цены в условиях растущего спроса.

Для обеспечения ценовой стабильности в среднесрочной перспективе важно обеспечить взаимосогласованную реализацию денежно-кредитной и фискальной политики, что предусматривает соблюдение бюджетного дефицита в рамках установленных параметров (в пределах 3%).

Центробанк намекнул, что может снизить основную ставку в ближайшей перспективе с учётом «перехода прогноза базовой инфляции и инфляционных ожиданий в уверенную нисходящую траекторию».

ЦБ продолжит тщательно оценивать влияние денежно-кредитных условий на совокупный спрос, цены, а также инфляционные ожидания и сосредоточит денежно-кредитные инструменты на формирование инфляции в границах прогнозного коридора и достижение среднесрочного таргета по инфляции.

Следующее заседание ЦБ по рассмотрению основной ставки назначено на 14 сентября.