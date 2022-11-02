Дефицит государственного бюджета Узбекистана по итогам 2022 года прогнозируется на уровне 4,2−4,5%. Об этом на пресс-конференции 27 октября сообщил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов.

Он напомнил, что при определении основного сценария развития экономики Узбекистана на 2022 год прогнозировалась инфляция 8,5−9,5%, а дефицит бюджета — в пределах 3%, но реальные показатели будут выше прогнозов.

«На сегодняшний день из-за роста фискальных расходов — дополнительных расходов [бюджета], расширения охвата социальной помощи, повышения зарплат чуть выше определенных показателей (выше уровня инфляции) и других дополнительных необходимых затрат — в этом году ожидается [дефицит бюджета] на уровне 4,2−4,5%. Это, конечно же, само собой повлияет на инфляцию. Поэтому в этом году мы ожидаем инфляцию не на уровне ранее прогнозированных 8,5−9,5%, а 12−12,5%», — отметил он.

По его словам, в текущих макроэкономических условиях возрастает роль фискальной политики и бюджетной консолидации в сдерживании роста инфляции по отношению к роли денежно-кредитной (монетарной) политики.

«Потому что это дополнительные расходы. Проще говоря, выведение в обращение дополнительных денег. Это, в свою очередь, влияет на инфляцию», — заявил он.

При этом глава регулятора уверен, что действующими инструментами монетарной политики, в том числе через сохранение основной ставки ЦБ (15%) выше уровня инфляции (12,2% — в сентябре), удастся снизить темпы роста потребительских цен до 12% по итогам 2022 года.

Ранее правительство внесло в Законодательную палату Олий Мажлиса законопроект об увеличении предельного размера дефицита бюджета с 3% до 4%, что означает рост госрасходов на 8 трлн сумов. Это ниже прогнозов ЦБ, в связи с чем правительству необходимо оптимизировать госрасходы, чтобы уложиться в лимит.

27 октября Центробанк одобрил два сценария развития экономики Узбекистана до 2025 года. Рост ВВП в последующие годы будет зависеть от логического завершения структурных реформ, снижения роли государства в экономике и других факторов. В ЦБ отметили, что с 2023 года правительству необходимо надо начать приведение госфинансов в порядок.

Денежно-кредитная (монетарная) политика — это политика государства по управлению денежной массой (все наличные и безналичные средства в стране) и процентными ставками. Это действия государства на финансовом и валютном рынке, направленные на контроль темпов инфляции, курса национальной валюты, уровня занятости и стабильности экономического роста.

Под фискальной (налогово-бюджетной) политикойпонимается использование государственных расходов и налоговой политики для воздействия на экономические условия, особенно макроэкономические условия, включая совокупный спрос на товары и услуги, занятость, инфляцию и экономический рост.