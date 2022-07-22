Центральный банк перенёс достижение постоянной цели по инфляции на уровне 5% на конец 2024 года, хотя изначально этот таргет планировалось достичь в 2023 году. Об этом на пресс-конференции 21 июля заявил глава ЦБ Мамаризо Нурмуратов, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Накануне регулятор снизил основную ставку на 1 процентный пункт — до 15%. Решение было принято с учётом относительной стабилизации макроэкономической ситуации за счет снижения влияния краткосрочных внешних шоков в мае-июле и переноса планов по повышению цен на энергоресурсы. Последний фактор увеличивает вероятность формирования уровня инфляции ниже медианной оценки прогнозного коридора в 12−14% годовых, то есть у его нижней границы.





В июне годовая инфляция составила 12,2%, что объясняется, в основном, импортируемой инфляцией на фоне глобальных инфляционных процессов, перебоями в поставках и логистике, а также либерализацией зерновых отпускных цен, отметил глава ЦБ.

Если в структуре годовой инфляции продовольствие выросло на 16,5%, то непродовольственные товары и услуги подорожали на 10,7% и 6,8%, соответственно.

По данным опросов в июне, инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев демонстрируют понижательную динамику, снизившись до 16,4% (относительно 17,6% в мае). Инфляционные ожидания предпринимателей также снизились до 15,7% (17,3% в мае).

Еженедельные наблюдения за изменением потребительских цен указывают, что недельные темпы роста цен прошли свой пик в конце мая и в начале июня и стабилизировались в первые две недели июля.

Цены на мясные продукты, масло, зерновые, сахар и индекс ФАО. Источник: ЦБ.

Кроме того, в июне цены на основные продукты питания в мире по индексу Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) начали формироваться с понижательной динамикой. Цены на масло, зерно и сахар снизились на 7,6, 4,1 и 2,6% соответственно, а месячный прирост цен на мясные продукты составил 1,6%.

Центробанк ранее определил целью достичь уровня инфляции ниже 10% в 2021 году и 5% в 2023 году. По итогам прошлого года инфляция снизилась до 9,98%, но геополитические события, тенденции изменения цен на основные продукты питания в мире, проблемы с предложением и перебои в логистике показывают, что в следующем году останутся высокие инфляционные риски и неопределённости.

«Это, в свою очередь, создаёт предпосылки для достижения таргета по инфляции в 5% не в 2023 году, а во второй половине 2024 года. По этой причине с учётом перечисленных фундаментальных факторов горизонт достижения инфляционного таргета решили перенести с 2023 года на конец 2024 года», — заявил Мамаризо Нурмуратов.

С 2020 года Центробанк начал переходить к инфляционному таргетированию. Постоянный таргет по инфляции к 2023 году был установлен на уровне 5%. Ранее регулятор объяснял выбор таргета по инфляции в 5% и возможные последствия при показателе выше и ниже 5%.

Инфляционное таргетирование — комплекс монетарных мер, которые предпринимают государственные органы для контроля над уровнем инфляции в стране. Для этого должен быть установлен среднесрочный макроэкономический прогноз, затем при отклонении от прогноза — набор мер, которые позволяют вернуться к оптимальной ситуации в экономике.